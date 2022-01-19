Учні початкових класів Яремчанського ліцею № 1, що на Івано-Франківщині, навчаються за температури повітря 10-14°C. Батьки та діти скаржаться на холод. Про це Суспільному розповів директор навчального закладу Іван Холошнюк.

За його словами, проблема виникла у старому корпусі ліцею, в якому вчаться початкові класи.

Фото: Суспільне Карпати Проблема виникла у старому корпусі ліцею

Мама другокласниці Віолетта Сопівник розповіла кореспондентці Суспільного, що у класах холодно від початку опалювального сезону. Жінка написала про це у Facebook. Вона каже, що нікого не звинувачує у цій ситуації, лиш хоче, аби її дитина навчалася у теплому класі.

"У грудні ми тиждень до канікул взагалі не ходили в школу, тому що було надто холодно, морози. Після канікул, думали, ситуація покращиться, але, на жаль, її не вирішили. Тому дитина день після канікул пішла в школу, і знову були скарги на те, що дуже холодно в класі. Тому наступного дня ми не пішли в ліцей", — каже Віолетта Сопівник.

Фото: Суспільне Карпати Зі слів Віолетти Сопівник, у класах холодно від початку опалювального сезону

Мама другокласника Тетяна Микитюк розповідає, що в листопаді її син хворів півтора тижня через холод у школі. Жінка зауважує: діти лише виробляють почерк та вміння писати, і змушені робити це в курточках та рукавичках.

"Про проблему знають: неодноразово вчителька зверталася, щоб прийшли, подивилися на батареї, бо в нас буває таке, що якась гріє, якась не гріє. Опалення — з жовтня, наразі — січень. Проблему не вирішили", — каже Тетяна Микитюк.

Фото: Суспільне Карпати Учні початкових класів навчаються при температурі повітря 10-14°C

У деяких приміщеннях старого корпусу, де навчаються учні початкових класів, дійсно холодно, розповідає директор ліцею Іван Холошнюк. Зокрема, на це вплинуло і те, що попередні тижні були канікули й котельня працювала не на повну потужність.

"Бували випадки, що на початку робочого тижня в окремих кабінетах температура повітря була в межах 10-12°C. В інших – в межах 14°C. Є кабінети, у яких – 16-18°C", — розповідає Іван Холошнюк.

Фото: Суспільне Карпати Під час канікул шкільна котельня працювала не на повну потужність

За нормою температура повітря для навчання у класах повинна сягати 18-19°C. Вперше із холодом у класах стикнулися у 2020 році, коли в ліцеї № 1 добудували та запустили новий корпус, каже директор закладу. Під час дистанційного навчання, за його словами, холод учням не дошкуляв. Водночас до нього зверталися вчителі, а він – до влади. Цього року повернути тепло у класи намагалися власними силами.

"Ми ухвалили рішення, що потрібно встановити додатковий насос на систему опалення, що ми й зробили влітку, перед початком опалювального сезону. Але, на жаль, розв'язати проблему не вдалося", — розповідає Іван Холошнюк.

Фото: Суспільне Карпати За нормою температура повітря для навчання у класах повинна сягати 18-19°C

Заступник міського голови Яремча Роман Якубовський каже, що директор ліцею № 1 справді до нього звертався. До кінця цього тижня до навчального закладу мають приїхати фахівці, які оглянуть систему опалення та намагатимуться знайти причину такого нерівномірного розподілу тепла. Від їхнього висновку залежатимуть і подальші дії влади та дирекції.

"Ми викликали фахівців, щоб визначити, чому все-таки більше перерозподіл пішов на нове приміщення, а трохи прохолодніше стало в старому корпусі. Вони мають визначити причину. Ми будемо працювати над тим, щоб усунути ці недоліки. Крім того, звичайно, школа потребує утеплення фасаду. Ми розробили проєкт щодо теплоізоляції, який пройшов експертизу. Зараз шукаємо можливості, гроші, щоб його втілити в життя", — каже Роман Якубовський.

Фото: Суспільне Карпати До навчального закладу мають приїхати фахівці, які оглянуть систему опалення

За його словами, щоб утеплити фасад старого корпусу школи, необхідно близько 5 млн грн.

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