19 січня херсонський футбольний клуб "Кристал" зіграв перший контрольний матч з нижньосірогозьким "Хліборобом". Рахунок завершився внічию.

Морозна погода не завадила гравцям вийти на поле, - говорить тренер "Кристалу" Олексій Якименко.

"Перший у цьому році контрольний матч, тому хлопці стараються, працюють з подвійною енергією. Все ж таки у нас зараз розпочалися збори і йде хороше навантаження. І на фоні цього навантаження сьогодні проводимо такі ігри. Намагаємося увійти в сезон, є хороші моменти, є такі, якими ми незадоволені. Будемо працювати", - каже тренер "Кристалу".

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

У першому таймі херсонці перемогли з рахунком 2:0. Підтримати футболістів прийшов Віктор Трибушний. Говорить – вболіває за «Кристал» все життя. Командою не задоволений.

"Команда слабка, потрібно її зміцнювати. А для цього потрібно кошти виділяти з бюджету міста чи спонсорів шукати. А в нас не виходить", - говорить вболівальник.

Сергій Бондаренко також вболіває за «Кристал». Каже, гарний настрій, трохи морозна погода, але все подобається. За його словами, херсонські молоді хлопці прогресують, виступають ось уже в команді майстрів і це чудово.

У другому таймі нижньосірогозці забили два голи. Гра завершилася внічию, рахунок 2:2.

"Суперник ФК "Хлібороб" - досить сильна команда. Там зібралися досвідчені гравці. Багато хто з них виступав на професійному рівні. Досить непогані футболісти. Ви самі все бачили. В першому таймі повністю наша перевага. 2-0 на нашу користь У другому таймі пішли заміни, так що зіграли в нічию", - розповів капітан команди "Кристал" Микола Жовтюк.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

За словами тренера "Кристалу" - сьогоднішній склад команди – наймолодший у Лізі, гравці 2002-го-2003-го років народження. У лютому до команди відбиратимуть нових гравців.

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