П’ять музеїв Полтави долучилися до міжнародної акції «День музейного селфі»

У Полтаві доєдналися до міжнародної акції «День музейного селфі». 19 січня до п’яти музеїв міста люди могли безплатно приходити та фотографуватися. Про це Суспільному розповіла заступниця директора Полтавського літературно-меморіального музею Котляревського Марина Голубнича. За її словами, найкращі світлини обиратимуть у лютому.

19 січня до музею відвідувачі могли безплатно приходити та фотографуватися. Це тому що заклад долучився до міжнародної акції «День музейного селфі», говорить директорка полтавського художнього музею Ольга Курчакова.

"Акція спрямована на підтримку та популяризацію музеїв. Це буде конкурсом. Краще обране селфі буде відзначене нагородами, грамотою, подарунками", – доповнює Ольга Курчакова.

Фото: Суспільне Полтава Полтавки долучилися до акції «День музейного селфі»

Вшосте до такої акції долучається і літературно-художній музей Івана Котляревського.

"Ми облаштували дворянський інтер’єр, можливості для того, щоб «зустрітися» з епохою. Саме в антинтичних дворянських інтер’єрах ми пропонуємо зробити власне авторське селфі, для цього ми приготували деякі костюми, які можна залучити до створення своєї власної композиції", – говорить заступниця директора Полтавського літературно-меморіального музею Котляревського.

За словами Марини Голубничої, 19 січня музей відвідали близько 60 людей. Це втричі більше ніж під час такої акції торік.

"Дізнався у соцмережі. Стало цікаво походити по музеях, поробити селфі. Взагалі у музеях це платно, забороняється. А в цей день можна безкоштовно пофотографуватися, зробити селфі, це цікаво. Можна приміряти на себе одяг тієї епохи, наприклад Котляревського", – каже Суспільному полтавець Ілля Назаркін.

Фото: Суспільне Полтава Графіка трьох музеїв, що долучилися до міжнародної акції «День музейного селфі»

Крім цих музеїв до акції долучилися у ще трьох закладах міста. Це у Музеї історії Полтавської битви, літературно-меморіальних музеях Короленка та Панаса Мирного. Переможців найкращих світлин обиратимуть у лютому. Таку акцію у місті влаштовують вшосте.

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