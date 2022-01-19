У Міністерстві закордонних справ вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України. Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій”, — відзначили у МЗС.

Розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії, наголошують українські дипломати.

Коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України.

Українське МЗС вимагає публічного спростування міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин.

Раніше віцепрем'єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав окупований Крим російським. Про це повідомило словацьке видання Pravda. За словами Сулика, санкції проти РФ “лише завдають шкоди”.

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