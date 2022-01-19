В Івано-Франківську школи та дитсадки перейшли на нове меню. Що про це відомо

З 1 січня ліцеї, гімназії та дитячі садки Івано-Франківська перейшли на нове меню. Про це кореспондентці Суспільного розповів директор департаменту освіти і науки міської ради Ігор Максимчук.
З його слів, зміни у харчуванні школярів та вихованців дитсадків в Івано-Франківську розпочалися у 2019 році. Меню у закладах освіти змінювали поступово. Зараз кухарі користуються чотиритижневим меню, у якому — 160 страв на вибір.
"Ми дуже багато зусиль доклали для того, щоб наші заклади освіти мали де готувати відповідні страви. І тому впродовж останніх років, зокрема, якщо брати заклади загальної середньої освіти, то в 19 школах ми кардинально, а в окремих — і на 100% змінили технологічне обладнання на сучасне і нове, зокрема — в ліцеї № 21. Також ми дуже багато роботи провели, щоб відремонтувати їдальні", — каже Ігор Максимчук.
Директор департаменту освіти і науки міської ради розповідає, що ціна за харчування у дитсадках Івано-Франківська зросла в середньому на 8 грн у день. У закладах загальної середньої освіти — становить 45 грн.
Курка по-італійськи, нагетсишматочки курячого м’яса без кісток, які панірують, потім смажать у фритюрі або запікають, печеня – такі страви кухарі пропонують учням у ліцеї № 21 імені Євгена Коновальця. У меню зменшили вміст солі та цукру у стравах, повністю відмовилися від сосисок. Натомість збільшили кількість м’яса, риби, молочних продуктів, овочів та фруктів, розповідає підприємиця Галина Гаврилів. Жінка каже, більшість страв готують за рецептами Євгена Клопотенка.
"До нас приїжджав Євген Клопотенко, коли випустив свій збірник. Наші школи були пілотні, і ми поступово вводили страви з його збірника. Знаємо вже, що діти "на ура" їдять, що не дуже полюбляють. М’ясні страви Євгена Клопотенка діти люблять. Не хотіли їсти картопляне пюре з буряком, полентуіталійська страва, яка готується з кукурудзяного борошна. Дуже багато дітей не знають, що таке горохове пюре. Ну, мабуть, батьки вдома не готують. Питають: "Що ми їмо?". Але наше завдання — навчити дітей їсти корисну їжу", — розповідає Галина Гаврилів.
Третьокласник Максим Фальчук у їдальні їсть щодня. Хлопець розповідає, що всі страви у меню смачні.
"Я люблю все, що дають в їдальні, — бурячок, відбивну, картоплю, макарони – все люблю. Тут дуже смачно готують", — ділиться Максим Фальчук.
Голова громадської організації "Мами Прикарпаття" Мар’яна Вершиніна каже, у соціальних мережах батьки пишуть, що меню в івано-франківських школах не смачне. Тому жінка вирішила особисто проінспектувати шкільний обід. На перше учням подавали овочевий суп зі сметаною, на друге – пшеничну кашу з курячою відбивною та салат з буряком і селерою.
"Щодо першої страви, то хочу сказати, що вона мені не здалася несоленою. Абсолютно смачний суп, такий, як я вдома зазвичай готую, не міряючи, скільки солі даю. Стосовно хліба, який дали до супу, — він не був цільнозерновий чи висівковий. Це — звичайний хліб. Як пояснила підприємиця, за ці гроші, які на сьогодні передбачені на харчування, вони не мають змоги закупити хліб, який мав би бути згідно з постановою", — розповідає Мар’яна Вершиніна.
Меню змінилося і в дошкільному навчальному закладі № 11 "Пізнайко", розповідає дієтсестра Аліна Пелехата. З її слів, страви готують з точним розрахунком у них вмісту жирів, білків і вуглеводів, які повинні спожити діти.
"Ми категорично відмовилися від яловичої печінки та сосисок. Також — від мучних виробів, від печива, від повидла. І мусимо відмовитися від чаю звичайного, мусить бути тільки трав’яний", — розповідає Аліна Пелехата.
Завідувачка дошкільного навчального закладу № 11 "Пізнайко" Ірина Стасюк каже, що підтримує зміни у меню. Керівниця говорить, що до правильного харчування дітей потрібно привчати разом із батьками. Тому у 2021 році у дитсадку провели конференцію щодо харчування у закладі. Там була присутня лікарка-дієтологиня, яка порадила батькам, як готувати корисну їжу.
Що відомо
- Нові умови харчування у прикарпатських школах: що зміниться з першого січня 2021
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