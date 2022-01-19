В Івано-Франківську школи та дитсадки перейшли на нове меню. Що про це відомо

З 1 січня ліцеї, гімназії та дитячі садки Івано-Франківська перейшли на нове меню. Про це кореспондентці Суспільного розповів директор департаменту освіти і науки міської ради Ігор Максимчук.

З його слів, зміни у харчуванні школярів та вихованців дитсадків в Івано-Франківську розпочалися у 2019 році. Меню у закладах освіти змінювали поступово. Зараз кухарі користуються чотиритижневим меню, у якому — 160 страв на вибір.

Фото: Суспільне Карпати Вихованці дитсадка "Пізнайко"

"Ми дуже багато зусиль доклали для того, щоб наші заклади освіти мали де готувати відповідні страви. І тому впродовж останніх років, зокрема, якщо брати заклади загальної середньої освіти, то в 19 школах ми кардинально, а в окремих — і на 100% змінили технологічне обладнання на сучасне і нове, зокрема — в ліцеї № 21. Також ми дуже багато роботи провели, щоб відремонтувати їдальні", — каже Ігор Максимчук.

Директор департаменту освіти і науки міської ради розповідає, що ціна за харчування у дитсадках Івано-Франківська зросла в середньому на 8 грн у день. У закладах загальної середньої освіти — становить 45 грн.

Фото: Суспільне Карпати У меню ліцею № 21 зменшили вміст солі та цукру у стравах та повністю відмовилися від сосисок

Курка по-італійськи, нагетси, печеня – такі страви кухарі пропонують учням у ліцеї № 21 імені Євгена Коновальця. У меню зменшили вміст солі та цукру у стравах, повністю відмовилися від сосисок. Натомість збільшили кількість м’яса, риби, молочних продуктів, овочів та фруктів, розповідає підприємиця Галина Гаврилів. Жінка каже, більшість страв готують за рецептами Євгена Клопотенка.

Фото: Суспільне Карпати Їдальня ліцею № 21

"До нас приїжджав Євген Клопотенко, коли випустив свій збірник. Наші школи були пілотні, і ми поступово вводили страви з його збірника. Знаємо вже, що діти "на ура" їдять, що не дуже полюбляють. М’ясні страви Євгена Клопотенка діти люблять. Не хотіли їсти картопляне пюре з буряком, поленту. Дуже багато дітей не знають, що таке горохове пюре. Ну, мабуть, батьки вдома не готують. Питають: "Що ми їмо?". Але наше завдання — навчити дітей їсти корисну їжу", — розповідає Галина Гаврилів.

Фото: Суспільне Карпати Третьокласник Максим Фальчук

Третьокласник Максим Фальчук у їдальні їсть щодня. Хлопець розповідає, що всі страви у меню смачні.

"Я люблю все, що дають в їдальні, — бурячок, відбивну, картоплю, макарони – все люблю. Тут дуже смачно готують", — ділиться Максим Фальчук.

Голова громадської організації "Мами Прикарпаття" Мар’яна Вершиніна каже, у соціальних мережах батьки пишуть, що меню в івано-франківських школах не смачне. Тому жінка вирішила особисто проінспектувати шкільний обід. На перше учням подавали овочевий суп зі сметаною, на друге – пшеничну кашу з курячою відбивною та салат з буряком і селерою.

"Щодо першої страви, то хочу сказати, що вона мені не здалася несоленою. Абсолютно смачний суп, такий, як я вдома зазвичай готую, не міряючи, скільки солі даю. Стосовно хліба, який дали до супу, — він не був цільнозерновий чи висівковий. Це — звичайний хліб. Як пояснила підприємиця, за ці гроші, які на сьогодні передбачені на харчування, вони не мають змоги закупити хліб, який мав би бути згідно з постановою", — розповідає Мар’яна Вершиніна.

Меню змінилося і в дошкільному навчальному закладі № 11 "Пізнайко", розповідає дієтсестра Аліна Пелехата. З її слів, страви готують з точним розрахунком у них вмісту жирів, білків і вуглеводів, які повинні спожити діти.

Фото: Суспільне Карпати Меню змінилося і в дошкільному навчальному закладі № 11 "Пізнайко"

"Ми категорично відмовилися від яловичої печінки та сосисок. Також — від мучних виробів, від печива, від повидла. І мусимо відмовитися від чаю звичайного, мусить бути тільки трав’яний", — розповідає Аліна Пелехата.

Фото: Суспільне Карпати Харчоблок дитсадка "Пізнайко"

Завідувачка дошкільного навчального закладу № 11 "Пізнайко" Ірина Стасюк каже, що підтримує зміни у меню. Керівниця говорить, що до правильного харчування дітей потрібно привчати разом із батьками. Тому у 2021 році у дитсадку провели конференцію щодо харчування у закладі. Там була присутня лікарка-дієтологиня, яка порадила батькам, як готувати корисну їжу.

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Нові умови харчування у прикарпатських школах: що зміниться з першого січня 2021

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