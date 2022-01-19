Майже 400 людей занурилися в Ужі на Водохреще в Ужгороді

Воду освятили 19 січня на Київській набережній в Ужгороді віряни Православної церкви України. Перед цим відвідали богослужіння. Воно почалось о 9 ранку. О пів на одинадцяту священник ПЦУ Віктор Аврамчук провів освячення води. За його словами, воно тривало близько 10 хвилин, прийшли майже 60 людей. Освячення відбулися цього дня і в інших храмах Закарпаття.

Суспільне Закарпаття

Освячення води почалося в Ужгородському греко-католицькому соборі об 11 годині. Щороку на Водохреще із сім’єю приходить освячувати воду Лариса Лугош.

"Водичку лише освячуємо, свічки, як правило, освячуємо на Стрітення, — розповіла жінка. — А так поки що лише воду, для усієї родини. Наших три і теж з родини, сестра чоловіка, теж маємо баночку".

Люди освячують також часник, зелень. "Часник, дають ще зелень. Як очищення душі і тіла", — розповів Михайло.

Суспільне Закарпаття

"Для мене особисто, для моєї сім’ї свято символізує Водохреще, — розповів Іван. — Одне з найбільших свят, тому що у це свято був хрещений Ісус Христос в річці Йордані, на нього зійшов святий дух. Я сам Іван, завтра свято, то сім’я завжди святкує дуже щиро і весело».

Близько 12 години люди почали збиратися на Ботанічній набережній біля обласної філармонії та занурюватися у річку Уж.

"Кожного року, у нас уже традиція вісім років, — сказала Мар’яна, яка також занурилася в річку. — У такі дні вода особливо тепла. Не готувалася взагалі. Потрошки, просто бажання. Христос Хрещається!"

Суспільне Закарпаття

Олексій п’ятий рік поспіль занурюється у воду. Каже: робить це тільки раз на рік — на Водохреща. Розповідає: занурюється з головою: "Бо якщо занурюватися так, то в принципі можна багато разів, а у мене завжди три рази, тому що третій раз, він такий фінальний, навіть після цього голова крутиться і час виходити. І обов’язково на ноги, тому що мені здається ноги відмерзають перші. Зараз треба витертись і швиденько в тепло".

Єпископ Ужгородський та Закарпатський ПЦУ Варсонофій пояснив: пірнання від гріхів не очищає.

Суспільне Закарпаття

"Очищає таїнство сповіді від гріхів. Це не українська традиція, але люди її наслідують для того, аби укріпити, скоріш за все своє тіло і свій дух, десь загартуватися, стати бадьорішими", — сказав священник.

На березі за зануренням людей стежили медики та рятувальники.

Лікарка Христина Рішко сказала: через різкий перепад температури людина може втратити свідомість.

"Тому для швидкої допомоги і чергує "швидка". За медичною допомогою поки що ніхто не звертався", — сказала вона.

"В разі необхідності рятувальники сідають в човен, є рятувальний жилет, є рятувальний круг, таким чином, за допомогою цього обладнання можна буде надати допомогу населенню", — розповів рятувальник Мирослав Щербей.

Суспільне Закарпаття

Температура повітря і води на Водохреща в Ужгороді була близько нуля, — розповів Суспільному синоптик Василь Манівчук.

"Сьогодні вранці о 8 годині — близько нуля градусів температура води в річці Уж в місті Ужгород. Така температура спостерігалася практично увесь день, були невеликі спливання у сторону збільшення температури, але це значення все рівно залишалося ближче до позначки нуль, ніж до +1", — сказав синоптик.

За словами рятувальника Мирослава Щербея, станом на 13 годину на Ботанічній набережній в Ужгороді занурилися понад чотириста людей. По допомогу ніхто не звертався.

Для безпеки населення та уникнення надзвичайних подій під час Водохреще в області було 17 офіційних місць для пірнання. В Ужгороді це Ботанічна і Православна набережні, у Мукачеві — берег річки Латориця на вулиці Перемоги, — повідомив речник ДСНС в області Федір Філіп. За людьми стежив 61 працівник ДСНС. Залучили 17 спецавтомобілів.

Також чергували медики. Начальник центральної оперативної диспетчерської на Закарпатті Олександр Надь підтвердив Суспільному: до них по допомогу під час пірнання на Водохреще також ніхто не звертався.

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