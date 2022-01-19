"Муніципальна няня" у Херсоні: хто може скористатись цією послугою

З 2019 року в Україні працює послуга "муніципальна няня" з догляду за дитиною до трьох років. З грудня минулого року відбулися зміни. Відтепер цю послугу отримує менша кількість людей. Лише у Суворовському районі Херсона з 360 охочих лишилось семеро, розповіла начальниця управління праці та соціального захисту населення Суворовського району Алла Безкоровайна. Хто зараз може розраховувати на муніципальну няню, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Анастасія Масалова працює муніципальною нянею з 2019 року. Вона мати двох дітей, говорить – любить дітей, тому вирішила взяти участь у цій програмі.

"Мені дуже сподобалось, що це офіційна робота і я можу планувати свій день. Разом з батьками ми складали графік так, щоб було зручно і їм, і мені", - розказує Анастасія.

Послуга муніципальної няні – це грошова компенсація від держави, яку можна отримати людям при догляді за дитиною до 3-х років, говорить начальниця управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради Алла Безкоровайна.

"Батьки, які виховують 2-х або більше дітей віком до 3-х років. Це батьки, які виховують дитину з інвалідністю, які виховують дитину з тяжкими хворобами. Це і цукровий діабет І ст, і онкохворі діти. І діти з ДЦП, захворюванням нирок. Також, якщо батьки виховують дитину до 3-х років і один із них або обидва мають інвалідність І чи ІІ ст.", - говорить Алла Безкоровайна.

Анастасія Масалова зі свого досвіду говорить, - в її роботі важливо знайти спільну мову і з дитиною, і з батьками.

"Муніципальна няня – це дуже відповідальна робота. Треба знати багато нюансів про дитину – і по здоров`ю, і по характеру і дітки різного віку. Тому бажано мати навички спілкування з дітьми різного віку. Важливо, щоб адаптаційний період проходив комфортно", - каже Анастасія.

За час цієї роботи Анастасія працювала із декількома родинами одночасно. Зараз в неї одна родина, але їм раптово довелося поїхати до Києва через стан здоров`я дитини, говорить Анастасія Масалова.

Для того, щоб найняти муніципальну няню, треба укласти угоду. Зараз держава компенсує 2 тис 100 грн за цю послугу, сказала начальниця управління праці та соціального захисту Алла Безкоровайна.

За її словами, якщо мати заплатила муніципальній няні 4 тис грн, то держава компенсує 2 100. Все інше вона платить зі свого гаманця.

Тетяна Горішня послугою муніципальна няня користується з 2020го року. Зараз дитина захворіла, тому телефоном вона розповіла чим для неї зручна така допомога держави.

"Мене все влаштовує. Можливо, хотілося більше часу, щоб няня могла присвятити. Приватні няні – багато подруг і знайомих мам кажуть про те, що бувають няні різні. Мені здається, що якщо це муніципальна няня, державна, із медичною комісією, із відповідною освітою, то довіри більше", - розказала Тетяна.

Муніципальними нянями можуть працювати офіційно зареєстровані фізичні особи підприємці, додає Алла Безкоровайна.

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