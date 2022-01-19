Як у Рівному налаштовують орган

Протягом року до Рівного з Києва приїжджав органний майстер Дмитро Береговський для налаштування органу обласної філармонії. У місті таких фахівців немає, повідомили Суспільному в установі. Майстер приїхав на фестиваль "Органний собор", аби підготувати інструмент до концерту.

Органний майстер Національної музакадемії ім. П. Чайковського працює із цим музичним інструментом впродовж року.

"Генеральне налаштування триває декілька днів і додатково орган потрібно налаштовувати перед кожним концертом, тому що через перепади вологи і температури в залі, навіть коли заходять глядачі, він може десь розлаштуватися", – Дмитро Береговський.

Фото: Суспільне Рівне Вартість догляду за органом протягом всього часу його експлуатації перевищує його ціну, каже майстер

Встановили цей інструмент в органній залі Рівного у 1989 році, виготовила його чеська фірма Rieger-Kloss.

"Він унікальний тому, що він один у Рівному і другого такого органу не існує у світі. Кожен орган проєктується під параметри і характеристики залу", – зазначив органний майстер.

Фото: Суспільне Рівне За словами майстра, за дотримання температурного режиму, режиму зміни вологи в залі без різких перепадів, орган працюватиме ще довго

Для органа це недовгий вік, сказав Дмитро Береговський, адже найстаріший орган у світі виготовили у 15 столітті і він досі служить.

"Стан за віком потребує капітального ремонту, але ще на ньому можна грати і грати, якщо дотримуватися температурного режиму, режиму зміни вологи в залі, щоб не було різких перепадів. Тому що як і для витворів мистецтва, для органа стабільність середовища дуже важлива", – пояснив майстер.

Фото: Суспільне Рівне Дмитро Береговський приїжджає налаштувати інструмент з Києва. У Рівному таких майстрів немає

Щодо вартості налаштування такого інструменту, то він не назвав цифру. Але уточнив, що вартість обслуговування за весь час його експлуатації більша, ніж його вартість.

За словами художньої керівниці обласної філармонії Руслани Варнави, рівненський орган має свої особливості.

"Така подробиця дуже інтригуюча щодо дзеркала заднього виду, яке вмонтоване у фасад органу – це дзеркало від КамАЗу. Фірма-замовник забула вкласти це дзеркало, і вирішили таким чином викрутитися. І донині це така особливість нашого інструменту", – розповіла Руслана Варнава.

Налаштований орган гості обласної філармонії зможуть почути на концертах фестивалю "Органний собор" до 30 січня.

Що відомо

У серпні 2019 року рівненському органу виповнилось 30 років. Інструмент важить 12 тонн та має три тисячі труб, які знаходяться в глибині за декоративною перегородкою.

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