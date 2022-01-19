У частині Слобідського району Харкова тимчасово вимкнули опалення та гарячу воду

У 144 будинках Слобідського району вимкнули опалення через порив на трубопроводі діаметром 530 мм.

Порив стався на трубопроводі на перехресті вулиць Киргизької та Монюшка, повідомили 19 січня у пресслужбі комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

"Роботи будуть тривати до повного усунення пошкодження на трубопроводі. Після відновлення системи теплопостачання, бригади проводитимуть розвоздушення внутрішньобудинкових систем опалення", — сказано у повідомленні.

На час робіт опалення не буде у будинках за адресами:

вул. Анадирська, 10, 12, 14;

пров. Анадирський, 1, 3;

вул. Аскольдівська, 10, 30А, 6Б, 6В, 8;

в-д. Балаклійський, 1А, 1Б, 4, 6, 8;

пр. Гагаріна, 175, 175А, 179;

пр. Героїв Сталінграду, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41А, 45, 5, 5/1, 6/1, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/24, 6/25, 6/26, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, 41/1, 25 К1;

пров. Забайкальський, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;

вул. Зернова, 2/1;

пров. Зерновий, 1, 1А, 2, 3/1, 4, 4А, 4/2;

вул. Киргизька, 10, 12, 1Б, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е;

вул. Монюшка, 1, 24;

вул. Морозова, 32, 34;

вул. Ньютона, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А;

вул. Фонвізіна, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17/1;

вул. Щукіна, 1;

п-д. Киргизький, 1, 6.

Гарячого водопостачання на час ремонтних робіт не буде у будинках за адресами:

пр. Гагаріна, 175, 175А, 179;

пр. Героїв Сталінграду, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41А, 45, 6/21, 6/22, 7, 41/1, 25 К1;

вул. Зернова, 2/1;

пров. Зерновий, 1, 1А, 2, 4, 4А;

вул. Киргизька, 12, 1Б, 2, 4, 5А, 9А;

вул. Монюшка, 1, 24;

вул. Морозова, 32, 34;

вул. Ньютона, 10, 10А, 5А, 6, 8;

вул. Фонвізіна, 15, 16А, 17, 17А;

вул. Щукіна, 1.

Читайте також

У ніч на 20 січня на Харківщині очікується мороз до -20°C