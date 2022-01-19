На Харківщині очікується мороз до -20°C

У ніч на 20 січня температура повітря у Харківській області може знизитися до -20°C, вдень очікується від -2° до -7°C.

У регіоні прогнозують мінливу хмарність та невеликий сніг, повідомляє Харківський гідрометцентр.

У Харкові вночі від -15° до -17°C, вдень від -3° до -5°, без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Висота снігового покриву, за даними метеостанцій області, становить 4-14 см. Вночі вітер змінних напрямків — 3-8 м/с, вдень — південний, 7-12 м/с

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