Берлінале-2022 відбудеться офлайн. Для цього організатори скоротили програму

Берлінський міжнародний кінофестиваль, який розпочнеться 10 лютого і триватиме 10 днів, у 2022 році відбуватиметься офлайн. У програмі фестивалю — 18 стрічок.

Як повідомили директори фестивалю Марієтт Ріссенбек і Карло Чатріан, очікується, що на фестиваль приїдуть кілька тисяч гостей, передає France 24.

При цьому організатори відзначили, що, враховуючи збільшення кількості нових випадків захворювання на штам "Омікрон" в Німеччині, вони розробили план проведення заходу з органами охорони здоров'я федеральної землі.

Ми хочемо, щоб фестиваль дав сигнал для всієї кіноіндустрії, кінотеатрів і кіноглядачів, а" також культури в цілому. Нам потрібне кіно", — прокоментувала рішення провести фестиваль у "доковідному" форматі міністерка культури Німеччини Клаудія Рот.

Передбачається, що на 72-й фестивалі буде коротша програма. Також, усі учасники мають бути вакциновані проти коронавірусу або мати документ, що підтверджує одужання. Також кількість аудиторії буде обмежено.

Окрім того, покази для репортерів, критиків та учасників індустрії були скорочені до семи днів, для широкої публіки покази триватимуть чотири дні.

Що відомо

Світова прем'єра документального фільму режисера Тараса Томенка "Терикони" відбудеться на 72-му Берлінському кінофестивалі. Стрічку відібрано до конкурсної секції Берлінале – "Generation Kplus".

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