Як запоріжці відсвяткували Водохреще

На Водохреще 19 січня освячення води та купання у Запоріжжі відбувалось на двох затверджених міською владою пляжах — Центральному та Правобережному. На обох локаціях побували кореспонденти Суспільного Запоріжжя.

На Центральному пляжі традиційні занурення в крижану воду розпочалися з сьомої ранку. Протягом ранку тут чергували рятувальники, водолази, наряди поліції та Національної гвардії.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Запоріжець Сергій розповідає, що з нагоди свята прийшли сюди всією родиною:

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій

"Великий прилив бадьорості. Відчуття такі, що їх не передаси. Вітаємо всіх зі святом!Останні 5 років ми купаємося щорічно. В принципі, не хворіли після цього. Весь рік трималися. Коронавірус пережили без температури й без жодних проблем".

Мешканка Запоріжжя Марина, розповідає, що занурюється на Водохреще вже протягом десяти років:

"Це перемога розуму та духу над тілом, над плоттю. Розумієте? Це супер! Всім здоров’я! Так, зараз навіть жарко. Холодно, коли йдеш, коли заходиш у воду. Торкаєшся крижаної води, так, це завжди тяжко. А потім — справжній кайф. Усім здоров’я!"

Фото: Суспільне Запоріжжя Марина у шапці

О пів на 13 годину на Правобережному пляжі зібралось, за підрахунками Суспільного, близько двохсот п'ятдесяти запоріжців та гостей міста. Тут провели чин освячення води річки Дніпро, котрий звершив єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За його словами звичай занурення у воду під час свята Водохреща не має нічого дотичного до очищення від гріхів:

"Це не наш український звичай. Він прийшов на наші землі. І я думаю, що пройде ще якийсь проміжок часу і він відійде від нас, тому що гріхи не змиває і здоров'я воно не додає", — каже єпископ.

Фото: Суспільне Запоріжжя

На Правобережному та Центральному пляжах сьогодні чергувало 160 рятувальників та 52 одиниці техніки – розповіла начальниця сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева:

"Рятувальні пости були встановлені у 27 (місцях — ред.), які затверджені для купання. Крім того, рятувальники чатували за безпекою у невстановлених місцях, а це — річка Гарячка і Панське озеро поблизу Запоріжжя, тому що це улюблені місця для купання, але вони не погоджені із місцевими органами влади".

Як повідомили в Нацполіції області, цього дня для охорони порядку залучили 290 поліцейських та 50 нацгвардійців. За словами Юлії Баришевої, на території Запорізької області скупалося понад 5000 людей. Станом на 14 годину всі купання відбулися безпечно і без надзвичайних подій.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber