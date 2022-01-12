У Запоріжжі визначились з офіційними місцями для купання на Водохреще

У Запорізькій міськраді офіційно визначили дві локації для купання й освячення води 19 січня на свято Водохреще – це Центральний і Правобережний пляжі.
Таке рішення узгодили під час наради за участю представників департаментів та управлінь, районних адміністрацій, комунальних підприємств та правоохоронних органів у міськраді – повідомляється на сайті установи.
Молебень та освячення води на Центральному пляжі проводитиме митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, на Правобережному пляжі – єпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ Фотій.
На встановлених для купання місцях з шостої ранку чергуватимуть правоохоронці, рятувальники, медики та співробітники комунальних служб.
Що відомо
- Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.
- У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.
Читайте також: Як правильно готуватися до хрещенських купань. ЦГЗ дав десять порад
До занурення у воду напередодні Водохреща варто готуватися з контрастного душу — лікарка
Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber
Читайте нас у Telegram