У Запоріжжі визначились з офіційними місцями для купання на Водохреще

У Запорізькій міськраді офіційно визначили дві локації для купання й освячення води 19 січня на свято Водохреще – це Центральний і Правобережний пляжі.

Таке рішення узгодили під час наради за участю представників департаментів та управлінь, районних адміністрацій, комунальних підприємств та правоохоронних органів у міськраді – повідомляється на сайті установи.

Молебень та освячення води на Центральному пляжі проводитиме митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, на Правобережному пляжі – єпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ Фотій.

На встановлених для купання місцях з шостої ранку чергуватимуть правоохоронці, рятувальники, медики та співробітники комунальних служб.

Що відомо

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.

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До занурення у воду напередодні Водохреща варто готуватися з контрастного душу — лікарка

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