На Херсонщині судитимуть трьох людей за розтрату грошей місцевої ТЕЦ

На Херсонщині судитимуть двох посадових осіб акціонерного товариства "Херсонська ТЕЦ" щодо службової недбалості та керівника ТОВ, який, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, тимчасово виконувач обов’язків генерального директора АТ "Херсонська ТЕЦ" та керівник одного зі структурних підрозділів підприємства не забезпечили технічний нагляд за дотриманням ремонтних робіт з теплової ізоляції частини тепломагістралі. Вони погодили акти, в яких вартість проведених робіт не відповідала кошторисній документації та вимогам будівельних норм. Посадовцям інкримінують неналежне виконання службових обов’язків. Це карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4200 грн до 12750 грн або без такого.

Керівник товариства з обмеженою відповідальністю, який зобов’язався виконати відповідні роботи на тепломагістралі, знав, що роботи виконані не у повному обсязі, а матеріали не відповідають заявленій якості. В результаті підприємець незаконно заволодів коштами підприємства на суму понад 1,4 млн грн. Його судитимуть за внесення неправдивих відомостей до актів будівельних робіт, де завищені їх обсяги і вартість.

Службове підроблення карається штрафом до 4250 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як буде доведено привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – це карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.