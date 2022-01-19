У Києві відбувся мітинг проти насильства з боку ультраправих

У Києві 19 січня, у роковини вбивства російських правозахисників Станислава Маркелова та Анастасії Бабурової, біля Подільського районного управління поліції Києва відбулася акція протесту із вимогою притягнути до відповідальності причетних до нападів, які скоюють ультраправі угруповання, а також правоохоронців, які неналежно розслідують такі злочини.

Про це повідомляє Zmina.

Як зазначає видання, серед іншого активісти вимагали розслідувати інциденти, пов’язані із насильством із боку ультраправих угруповань, що мали місце у 2021 році. Зокрема, вони згадували про погроми й блокування барів та нічних клубів, які бездоказово звинувачували у розповсюдженні наркотиків.

При цьому учасники акції стверджують, що ці та інші злочини зазвичай не отримують належної реакції з боку органів правопорядку, а низка громадських формувань, такі як Муніципальна варта Києва, значною мірою складаються із людей праворадикальних поглядів.

Попри це мітингувальники згадали про посилення уваги з боку влади та громадянського суспільства до згаданих проблем. На їхню думку, це призвело, зокрема, до відставки керівника Подільського райвідділу поліції Павла Василенка.

Акція минула без надзвичайних подій, повідомляє видання.

Що відомо

Російський адвокат Станіслав Маркелов та позаштатна журналістка "Нової газети" Анастасія Бабурова були вбиті у Москві 19 січня 2009 року.

На той момент Маркелов працював адвокатом у "Московському правозахисному центрі", зокрема, у справі полковника Буданова, якого звинувачували у викраденні, зґвалтуванні та вбивстві 18-річної чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої у 2000 році. Маркелов представляв інтереси родини Кунгаєвої.

Анастасія Бабурова у своїй роботі приділяла значну увагу неформальним молодіжним рухам, зокрема, неонацистським. Її останньою публікацією стало інтерв'ю зі Станіславом Маркеловим, присвячене проблемам правосуддя та справі Буданова.

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