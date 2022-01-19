Волинська прокуратура подала позов до суду на Луківську селищну раду Ковельського району через те, що орган місцевого самоврядування не виготовив документів на церкву Святої Параскеви та дзвіницю 1723 року, — повідомляють в обласній прокуратурі.
"Оскільки відомостей про ці історичні пам’ятки в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України немає, це не забезпечує їхнього належного захисту, догляду та збереження", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
За коментарем суспільне звернулося до Луківського селищного голови Анатолія Климука. З його слів, для того, щоб громада виготовила облікову документацію на церкву та дзвіницю – потрібні гроші, яких у місцевому бюджеті наразі немає.
Селищний голова додав, що на виготовлення документів на один об'єкт потрібно приблизно 50 000 гривень, гроші для цих потреб будуть шукати.
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