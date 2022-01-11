Ковельська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом на Колодяжненську сільську раду та вимагає взяти на баланс пам’ятку архітектури місцевого значення 19 століття. Про це інформує сайт обласної прокуратури.

Будівля поштової станції у селі Воля-Любитівська руйнується, оскільки вона нікому не належить її не ремонтують, – зазначили в прокуратурі.

Колодяжненській сільський голова Віталій Кашик Суспільному розповів, що приміщення поштової станції не передали на баланс під час децентралізації з Любитівської сільської ради до об'єднаної Колодяжненської громади.

"У сільській раді шукали власника та орендаря цього приміщення, відповідні запити надсилали до фонду управління майном, проте його не знайшли", — каже Віталій Кашик. З його слів, нині приміщення ніким не використовується, не перебуває в оренді, на будівлі — замки.

Прокурори вважають, що сільська рада, на території якої розташована пам'ятка архітектури вартістю понад 4,5 млн грн, є користувачем приміщення, проте не вживає жодних заходів, щоб зареєструвати право власності на нього.

У суді прокурори вимагають від сільської ради вчинити усі необхідні дії, аби об'єкт культурної спадщини нарешті мав власника.

Віталій Кашик каже, що приміщення на баланс Колодяжненської сільської ради готові взяти. Додає: планів щодо будівлі поштової станції ХІХ століття поки у сільської ради немає.