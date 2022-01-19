Близько 170 тис. доз CoronaVac привезуть на Харківщину

Нову партію вакцини CoronaVac привезуть до Харківської області "найближчими днями".

Про це розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов 19 січня.

За його словами, у регіон поставлять близько 170 тис. доз вакцини.

"Вакцина CoronaVac буде доступна у кожному пункті для першого та другого щеплення. Зараз у наявності для щеплень є CoronaVac, Pfizer і Moderna", — сказав Хаустов.

На Харківщині понад 1 млн людей отримали дві дози вакцини, каже директор обласного Департаменту охорони здоров'я.

"Додаткову дозу отримали 808 людей, бустерну дозу — 7126. Бустерна доза користується популярністю, люди записуються на вакцинацію. 5289 дітей до 18 років вакциновано", — повідомив Максим Хаустов.

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