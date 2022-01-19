У Рівному на вулиці Дворецькій правоохоронці викрили роботу закладу, який назвали "місцем розпусти". За версією слідства, він працював понад рік. Під час обшуку у ньому знаходився клієнт та шість "працівниць", – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Сам заклад маскували під салон еротичного масажу, за послуги з клієнтів брали від 850 до 11 000 гривень. В аудіоколонках виявили вмонтовані відеокамери.

Що було у Рівному

Ввечері вівторка, 18 січня, у Рівному в орендованому двоповерхому будинку на вулиці Дворецькій пройшли обшуки. Власники позиціонували його як салон еротичного масажу.

Фото: Нацполіція області Під час обшуку у закладі знаходились шестеро жінок віком від 20 до 22 років та клієнт

За версією слідства, протягом року там функціонував дім розпусти, у якому жінки брали плату за надання сексуальних послуг, – повідомила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

"Правоохоронці протягом тривалого часу проводили там комплекс заходів для документування фактів сутенерства та втягнення осіб у заняття проституцією. Під час обшуку у приміщенні перебували шестеро жінок віком від 20 до 22 років та один клієнт. Жінки надавали сексуальні послуги за гроші", – розповіла Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція області За послуги жінки брали з клієнтів від 850 до 11 тисяч гривень

За версією слідства, адміністратором закладу була 24-річна рівнянка, яка підбирала персонал, розміщувала в інтернеті відповідні оголошення та координувала порядок та дотримання встановлених правил. Сам заклад мав сайт, а візитівки з його рекламою розповсюджували по Рівному.

"Під час обшуку вилучили банківські картки, термінал, мобільні телефони, гроші, рекламну продукцію, чорнові записи та інше. Серед вилученого – відеокамери, які були вмонтовані в аудіоколонки", – зазначила Світлана Карачун

Фото: Нацполіція області В аудіоколонки були вмонтовані відеокамери

У поліції кажуть, що клієнти закладу сплачували за послуги від 850 до 11 000 гривень.

Фото: Нацполіція області Заклад працював понад рік в орендованому двоповерховому будинку

Досудове розслідування за фактом сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією триває. Покарання за такий злочин – позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Мережа "будинків розпусти"

На сайті Національної поліції України 20 січня опублікували інформацію, що викрили групу з 14-ти людей, яка діяла у 15-ти областях та в Києві. Йдеться про 80 жінок, яких, за інформацією поліції, залучили до заняття проституцією.

Загалом у повідомленні йдеться, що мережу закладів організував 40-річний житель Дніпра. Під його керівництвом працювали 28 борделів, в тому числі і у Рівному.

У Нацполіції також опублікували відео обшуків.

У поліції зазначили, що зароблені гроші організатор розподіляв між всіма членами групи та купував на них нерухомість, відкривав банківські рахунки. Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків у таких закладах та у домівках фігурантів справи. Вилучили близько пів мільйона гривень, різну техніку та сервер з відео, яке знімали на приховані камери у місцях розпусти.

За інформацією пресслужби Нацполіції України досудове розслідування за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення або утримання місць розпусти і звідництва, сутенерства або втягнення осіб в заняття проституцією триває.

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