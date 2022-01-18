У Нью-Йорку стався вибух, є травмовані

У Нью-Йорку стався вибух та пожежа, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, ще дев'ятеро поранені.

Серед травмованих п'ятеро поліцейських, повідомили пожежники міста, передає Reuters.

Вибух стався у триповерховому будинку в Бронксі. За попередніми даними, у будівлі вибухнув газ, що спричинило значні руйнування та пожежу.

Дев'ять днів тому у цьому ж районі сталася інша пожежа, спричинена несправним обігрівачем. У результаті загинули 17 людей, кілька десятків були травмовані.

Що відомо

Ввечері 16 січня в центрі іракської столиці Багдад пролунали два вибухи, у результаті яких, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

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