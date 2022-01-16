У центрі Багдада пролунали вибухи, є постраждалі

Ввечері 16 січня в центрі іракської столиці Багдад пролунали два вибухи, у результаті яких, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Про це повідомив телеканал Al-Hadath.

Зазначається, що перший вибух прогримів біля Національного театру, другий — біля площі Аль-Ватік в районі Ель-Каррада. Внаслідок вибухів були пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі.

У Багдадському оперативному штабі повідомили, що у результаті вибухів двоє людей отримали поранення.

Al-Hadath

Днями у Багдаді прогриміли вибухи в офісах провідних сунітських парламентських політичних партій.

Що відомо

У грудні 2021 року "Зелена зона" в центрі Багдада, де розташовані будівлі держустанов і закордонних дипмісій, піддалася ракетному обстрілу.

У липні 2021 року у Багдаді на ринку Вахайлат терорист-смертник влаштував вибух, жертвами якого стали щонайменше 35 людей, десятки дістали поранення.

У вересні 2021 року два безпілотники, заряджені вибухівкою, атакували територію міжнародного аеропорту в місті Ербіль, столиці Іракського Курдистану.

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