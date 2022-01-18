У Рівному викрили бордель. Що про це відомо

У Рівному поліцейські викрили бордель. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області ввечері 18 січня. Будинок розпусти, за версією поліції, маскувався під салон еротичного масажу.

Як вказано у повідомленні пресслужби Нацполіції Рівненщини, під виглядом еротичного масажу в закладі клієнтам надавали сексуальні послуги за гроші. Заклад розташований на вулиці Дворецькій.

Станом на 20:30 там проводили слідчі дії. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

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