Щедрівки з різних міст України і світу, квест із запобігання домашньому насильству та подарунки. У середмісті Херсона на вулиці Суворова відбувся захід "Щедруємо за Україну і безпеку".

Співали та щедрували на майданчику громадського простору вихованці Зеленівського ансамблю. Святкування провели за українськими традиціями.

Фото: Суспільне Херсон/Ольга Ляшенко

Не обійшлося на заході й без символу добробуту та родючості - кози.

Сьогоднішній захід – це поєднання мистецтва з корисним досвідом, говорить одна зі співорганізаторок, голова громадської організації "Успішна жінка" Анжела Литвиненко. Крім хороводу провели квест на тему запобігання домашньому насильству.

"Ми цю акцію планували як зайти в Новий рік з новим громадським простором, але зрозуміли, що зараз часи невизначеності, і є небезпеки, навіть вдома у людей. Збільшилась кількість викликів щодо домашнього насильства. А громадський простір і буде такою зоною безпеки для херсонців, це місце, куди люди можуть прийти і звернутись за допомогою. І ще ми тут не лише, щоб дітям було безпечно у школі, а людям вдома, а щоб всім було безпечно в Україні", - говорить Анжела Литвиненко.

Фото: Суспільне Херсон/Ольга Ляшенко

Домашнє насильство – тема актуальна, говорить старший інспектор відділу дільничних офіцерів поліції Василь Цянцьо.

"Протягом минулого року поліцейські опрацювали десь понад 13 тисяч звернень щодо домашнього насильства. На понад 5 тисяч - склали адміністративні протоколи, які надалі доправили до суду", - каже старший інспектор відділу дільничних офіцерів поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області.

Що таке насильство найменшим учасникам розказала начальниця відділу зав'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Херсонській області Олена Вахтель.

"Діти знають куди звертатись в разі насильства, але трохи плутались. Ми пояснюємо, щоб діти знали свої права, розказуємо, що методом виховання є лише слово, без образ і приниження", - розповіла начальниця відділу зав'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Херсонській області Олена Вахтель.

Назар - учасник заходу. Хлопець розповів, що йому було цікаво і він багато дізнався про домашнє насильство і як йому протидіяти.

Завершився захід чаюванням зі смаколиками.