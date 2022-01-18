У Гонконзі планують знищити 2 тисяч хом'яків через коронавірус

У Гонконзі 2 тисяч хом'яків заразилися штамом коронавірусу "Дельта" і тепер мають бути знищені.

Таке рішення ухвалила місцева влада. Вона також зобов'язала власників, які купили тварин після 22 грудня 2021 року передати їх компетентним органам, передає Reuters.

При цьому, доказів заразності тварин для людей наразі немає.

Як відзначається, причиною такого рішення став спалах захворюваності на штам Дельта серед людей, пов'язаних із працівником цього магазину.

Наразі усіх гризунів з магазину забрали на тестування, однак позитивний результат був тільки в 11 хом'яків.

Раніше міністерка охорони здоров’я Софія Чан на пресконференції наголосила, що немає доказів, що домашні тварини можуть заразити людей. Однак високопосадовці вирішили перестрахуватися.

"Власники домашніх тварин повинні дотримуватися правил гігієни, зокрема мити руки після дотику до тварин, обережно поводитися з їхньою їжею чи іншими предметами, а також уникати поцілунків з тваринами", – заявив директор Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи країни Леунг Сіу-фай Люнг.

За його словами, буде вбито близько 2 тисяч хом'яків з 34 зоомагазинів округу, однак це зроблять "гуманно", оскільки немає можливості помістити гризунів на карантин. Окрім того, у Гонконзі заборонили імпорт та продаж домашніх гризунів.

Місцева влада також повідомила, що з'явилася гаряча лінія для запитань про хом’яків, а близько 150 клієнтів зоомагазину відправили на карантин.

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