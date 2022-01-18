У Запоріжжі 17 січня в кареті швидкої допомоги померла чотиримісячна дівчинка, за життя якої боролись медики. Кореспонденти Суспільного Запоріжжя дізнавались подробиці трагедії.

Матір дитини, про яку йдеться, 29-річна Софія, мешкала у Вознесенівському районі міста, по вулиці Патріотичній, 52. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції в області Олена Лебединська, бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину. Дівчинка перебувала в антисанітарних умовах і мала ознаками неналежного харчування. Лікарі "швидкої" отримали повідомлення про те, що немовля без свідомості та не дихає.

Завідувачка навчально-тренувального відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Наталія Дорошева розповідає, що виклик надійшов о 16:45. Реанімаційні заходи щодо порятунку дитини медики проводили в автомобілі на вулиці, де бригаду зустріла невідома жінка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Дорошева

"Дитина була загорнута в лахміття та передана працівникам екстреної медичної допомоги. Реанімаційні заходи проводили дві бригади дорослої та дитячої реанімації. На жаль о 17. 32 була констатована смерть цієї дитини", — розповіла Наталія Дорошева.

Свідком події стала сусідка Валерія. Каже: мати немовляти мешкало разом із чоловіком в антисанітарних умовах. У квартирі побиті меблі та сміття.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валерія (ліворуч)

"Там "наркопритон", там жахливо, там все розбито, багато сміття, все валяється, в прямому сенсі "притон". Там не було ані ліжка дитячого, ані візочка. Всі з ними конфліктували, тому що постійно палять, постійно шприци були на сходах", — розповіла Валерія.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександра

Інша сусідка, Олександра, антисоціальної поведінки Софії не помічала: "Соня ніби ходить, завжди вітається, нічого такого, нормально виглядала завжди".

За словами начальниці служби у справах дітей міської ради Наталії Сиворакші, жінка народила дитину восьмого вересня. Після виписки із пологового, вона не ставала на облік ні в міських, ні обласних медзакладах. Співробітники служби отримали інформацію від поліклініки про те, що породілля переїжджає до Василівського району:

"Отримали від Василівського району акт обстеження, те що та жінка туди не доїхала.Там живуть її батьки, які сказали, що так, є діти, проживають з батьком. Жінка прохала її забрати, але вони відмовили, бо немає можливості. Після того її місце знаходження невідоме", — розказала Наталія Сиворакша.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Сиворакша

За словами речниці нацполіції в області Олени Лебединської, мати померлої дівчинки раніше притягували до відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Наразі слідчі відкрили провадження за статтею 166 ККУ (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Жінці загрожує до 5 років за ґратами. Наразі правоохоронці встановлюють її місцеперебування.

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