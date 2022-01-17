У Запоріжжі через неналежний догляд померла чотиримісячна дитина

17 січня у Запоріжжі в кареті швидкої померла чотиримісячна дівчинка, яка була позбавлена належного догляду і харчування. Правоохоронці розшукують матір дитини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину у квартирі по вулиці Патріотичній. Лікарі боролися за життя дитини, але вона померла під час реанімаційних заходів.

Фото: Національна поліція

Співробітники поліції встановили, що дитина жила в антисанітарних умовах, мала ознаки неналежного харчування, за нею не доглядали.

Фото: Національна поліція

Матір померлої дитини - 29-річна місцева жителька, на тривалий час залишила дівчинку на свого знайомого 1985 року народження. Наразі поліція встановлює її місцеперебування.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Матері загрожує позбавлення волі на термін від двох до п'яти років.

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