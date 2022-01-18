У Рівному створили патронатні сім'ї та будинок сімейного типу. Як вони працюють

Дві патронатні сім'ї та дитячий будинок сімейного типу створили у Рівному. Таке рішення 18 січня прийняли члени міськвиконкому. Суспільне з'ясовувало, як живуть діти у таких сім'ях та що потрібно для того, щоб стати батьками-вихователями.

Патронатна сім'я

Патронатні сім’ї – це родини, куди тимчасово потрапляють діти у складних життєвих обставинах. Перебувати у такій сім'ї можна від трьох до шести місяців.

Фото: Суспільне Рівне На фото рівняни Ніна та Руслан Грищуки

Рівняни Ніна та Руслан Грищуки – батьки сімох дітей віком від десяти до 20 років. Вони вирішили стати патронатною сім'єю та пройшли необхідне навчання.

"Особисто в мене був поклик займатися з дітьми й по життю завжди були з дітьми, допомагали таким родинам. Є бажання допомагати не тільки дітям, а й родинам, щоб ці діти залишалися потім в родинах і тільки покращувалося їхнє життя", – розповідає патронатна вихователька Ніна Грищук.

Патронатна сім'я – своєрідна "швидка допомога для дитини" та можливість дати їй реабілітуватися, – каже патронатний вихователь Руслан Грищук.

"В той час, коли патронатна сім'я займається з дитиною, служби, які працюють з батьками, допомагають їм подолати життєві кризові ситуації. Це буде команда, яка буде працювати з сім'ями й допомагатиме вийти зі складних життєвих обставин", – додає вихователь.

Дотепер в області було дві патронатні сім'ї – у Гощанській та Немовицькій громадах. Від 18 січня ще дві діятимуть у Рівному.

"Держава оплачуватиме утримання дітей. На кожну дитину – в розмірі 2,5 прожиткових мінімуми. Також буде платити за надання послуги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Це, можливо, не найбільша зарплата у нашому місті – 12 тисяч гривень в середньому", – каже начальник міської Служби у справах дітей Андрій Міщеня.

Дитячий будинок сімейного типу

Дитячий будинок сімейного типу – родина, яка бере на виховання не менше п'яти дітей.

Фото: Суспільне Рівне На фото батько-вихователь Сергій Косинець

Сергій Косинець із дружиною – вчителі. Раніше вони виховували одну прийомну дитину, тепер вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. На виховання зможуть взяти до десяти дітей.

"Одного разу взяли своїм класом шефство над дитячим будинком, який знаходиться поблизу школи, і це був поворотний момент, коли вирішили, що без подібних дітей не мислимо своє майбутнє. Можете собі уявити, коли зайшли в той дитячий будинок, і дітки 3-4 років вибігають до старших діток 10-11 класу, хапають їх за коліна, бо вище не дістають, і плачучи кажуть: "Мама, тато". Можете уявити, що творилося в серці...", – пригадує батько-вихователь Сергій Косинець.

Фото: Суспільне Рівне На фото будинок у Рівному, який придбали сім'ї Косинців під будинок сімейного типу

Будинок для таких родин у Рівному придбали вперше, він буде у розпорядженні міської влади. Площа – 300 квадратних метрів. За словами міського голови Олександра Третяка, його вартість п'ять мільйонів гривень. Більшість коштів виділили із державного бюджету, ще частину – із міського.

"Дотримані усі санітарні умови, дотримані норми по розміру приміщення. Може мати в собі до десяти дітей. Це приміщення буде використовуватися виключно для такої форми роботи з дітьми, це – дитячий будинок сімейного типу", – розповів мер.

Дитячий будинок сімейного типу родини Косинців стане п'ятим у Рівному.

"Державна програма, по якій виділяється субвенція для придбання житла для дитячих будинків – діюча. Вона так само буде діяти в 2022 році", – розповів начальник міської служби у справах дітей Андрій Міщеня.

Він додав: люди, які хочуть стати батьками-вихователями, можуть звернутися до Служби у справах дітей, там їм нададуть всі роз'яснення та проконсультують. Служба може подати ще одну заявку для того, щоб у Рівному з'явився ще один будинок сімейного типу.

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