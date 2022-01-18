Куди в 2021 році найчастіше літали з Одеського аеропорту

В Міжнародному аеропорту "Одеса" за 2021 рік оформили 10 624 міжнародних, послугами яких скористалися 1 094 051 пасажирів. Про це повідомили в пресслужбі Одеської митниці.

Найбільшою популярністю, за даними митників, користувалися такі маршрути: Стамбул, Анталія, Шарм-ель-Шейх та Варшава.

Читайте також

З Одеського аеропорту другий день не можуть вилетіти майже 200 людей

Через фейкове мінування з аеропорту "Одеса" евакуювали 320 людей

Чотири валізи зі смартфонами Apple на 7 млн грн виявили в аеропорту "Одеса"

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області