Участь у заходах до Водохреща, 19 січня, у Харківській області візьмуть до 57 тисяч людей, очікують у поліції регіону. Порядок охоронятимуть 820 силовиків. Людей, які планують пірнати в ополонку, закликають до обережності.

Заходи з нагоди Водохреща плануються у 233 православних храмах регіону, повідомили 18 січня в поліції Харківщини. За порядком стежитимуть 660 поліцейських та 160 нацгвардійців.

"Очікується, що участь у цих заходах візьмуть близько 57 тисяч громадян", — прогнозують у поліції.

Суспільне Харків

Для пірнань в регіоні облаштували 86 водоймищ та джерел, кажуть у поліції. На водоймах регіону чергуватимуть понад 200 рятувальників, розповів Суспільному начальник управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Колосовський.

Суспільне Харків Навчання рятувальників 18 січня

Суспільне Харків

Колосовський нагадує, що пірнати в необлаштованих місцях — небезпечно для життя.

"Якщо це річка, то взагалі заборонено виходити на лід, тому що течія і товщина льоду взагалі може різнитися. В жодному разі не стрибати, в жодному разі не заходити туди великою кількістю людей. Якщо це десь на річці й десь якась течія, людина може пірнути, хтось її може штовхнути і її також може затягнути під лід", — застерігає Колосовський.

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