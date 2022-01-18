У селі Башлики Цуманської територіальної громади 18 січня відкрили новозбудовану школу, яку почали зводити 2018-ого року. Як розповів Суспільному директор навчального закладу Анатолій Лясецький, школа ще не здана в експлуатацію.

309 учнів гімназії поки навчаються дистанційно.

"Я надіюся, що школу швидко приймуть в експлуатацію", – каже директор. З його слів, навчальний заклад розрахований на 396 дітей.

Суспільне Волинь Церемонія відкриття школи у селі Башлики

Зі слів керівниці управління інформаційної політики облдержадміністрації Каріни Мариневич, школу в Башликах не здали в експлуатацію вчасно через хакерську атаку на електронні сервіси держорганів. Каже: коли сервер Державної інспекції архітектури та містобудування відновить роботу – документи їм відправлять. Сертифікат готовності об’єкта можуть отримати упродовж двох тижнів.

18 січня на подвір'ї новозбудованої школи відбулася урочиста лінійка. Новий заклад презентували учням, батькам та педагогам.

Суспільне Волинь Урочиста лінійка на подвір'ї новозбудованої школи

Як розповіла Суспільному мама школяра Тетяна Черняк, новий заклад їй сподобався. "Європейська школа, дуже багато оснащення, техніки в кожному класі, дуже задоволені. Хоч наші діти побачать, що таке дійсно велика гарна школа", – каже жінка.

Фото: Волинська облдержадміністрація Новозбудована школа у селі Башлики

Тим, як побудували школу, задоволені не всі, – розповів житель Башликів Олександр Лебідь. З його слів, у підвалі будівлі – калюжі.

Суспільне Волинь Олександр Лебідь показує калюжу у підвалі

Як розповів у коментарі Суспільному перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, ситуація з водою у підвальному приміщенні не є критичною.

"Школа побудована підрядною організацією, вона є на гарантії і всі недоліки, які будуть виявлятися, будуть, згідно з гарантійними зобов'язаннями, виправлятись підрядником за його кошти", – зазначив Сергій Мовенко.

Зі слів першого заступника голови ОДА, будівництво школи в Башликах вартувало 118 мільйонів гривень. Ці кошти буди виділені з Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

Що відомо

Напередодні, 17 січня, місцеві жителі розповіли Суспільному, що новозбудовану школу в селі Башлики підтоплює. Вода у підвалі почала збиратися ще з жовтня минулого року.

Будівництво школи в Башликах тривало з 2018-ого. Її планували відкрити на початку цього навчального року.

У липні 2021-го школу в селі Дубище закрили, а новий заклад – школу в селі Башлики – не добудували. Під час зустрічі батьків дітей із селищним головою вирішили навчання у школі таки залишити, поки не відкриють новий навчальний заклад у Башликах.

Станом на 31 серпня 2021-го школа-довгобуд у селі Башлики була готова більш як на 90 %. Для навчального закладу закупили меблі та обладнання. Об'єкт мали здати в експлуатацію у жовтні. До 15 жовтня діти в Башликах навчалися в старій школі, а у другій чверті – у новому закладі.

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