Новозбудовану школу в селі Башлики Луцького району підтоплює. Вода у підвалі почала збиратися ще з жовтня минулого року, – розповів Суспільному розповів мешканець села Олександр Лебідь.

Зі слів волинянина, у неділю, 16 січня, з підвалу викачували воду, а за ніч вода знову прибула.

Суспільне Волинь

"Тут в підвалах вода, починають на третьому поверсі стіни тріскати. Немає відводу води, бруківку поклали, а вода має бути нижче, щоб вода стікала. Ливнівки не так як треба зроблені. Вода стоїть понад блоком, вода стікає під стіни", – зазначив волинянин.

Олександр Лебідь каже: звертався і до забудовника, і до селищного голови, які проблему ігнорують.

"Ми вже три тижні ходимо і прорабу, і забудовнику говоримо про проблему. Просимо – зробіть гідроізоляцію, бо вода буде, а рік часу пройде, буде грибок. Вже гриби почали рости. Забудовник каже: "Все буде добре". Я звертався до голови селищної ради, до його заступників – вони абсолютно нічого не роблять", – додав місцевий житель.

Суспільне Волинь Місцевий житель Олександр Лебідь

18 січня заклад мають офіційно відкрити, – сказала керівниця управління інформаційної політики облдержадміністрації Каріна Мариневич. 17 січня Суспільне побувало у навчальному закладі, де поспілкувалося з директором та працівниками школи, підрядником та місцевими жителями.

Що кажуть батьки школярів

Аби обговорити недоліки з керівництвом навчального закладу, батьки школярів зібралися в новобудові. Як розповів батько чотирьох учнів Сергій Кузьмик, зовнішній вигляд закладу його влаштовує. Натомість переймається чоловік питанням води у підвалі.

Суспільне Волинь

"Гарна школа, все добре зроблено. Саме болюче питання з водою, щоб не пішов грибок по школі, щоб ліквідували якось, щоб дали гарантію, якщо діти підуть. Багато недоробленого всього є, як і навколо школи, структура, як кажуть, вода стоїть", – додав місцевий житель.

Підтоплення школи: реакція директора та підрядника

Коли і скільки школярів сяде тут за парти, та чи повідомляло керівництво школи про підтоплення у підвалі, Суспільне запитало в директора навчального закладу Анатолія Лясецького. Відповіді керівник закладу не дав.

"Я сказав, нічого не знімайте… Знаєте що, хлопці… Олександрович!" – сказав керівник школи.

Суспільне Волинь Директор Анатолій Лясецький

Керівник підприємства-підрядника "Олицький агробуд" Олег Войчак розповів, що школа повністю готова до відкриття. Про воду у підвалі, говорить директор підрядної компанії, знає, але що стало причиною підтоплення сказати не може.

"Все зроблено правильно, зроблено згідно з проектом. Є проблема, яка з’явилася тиждень назад. Ми маємо дослідити, вирішити. Чи сказати вам, чи воно з неба, чи з землі прийшло – я на сьогоднішній день не знаю. Об'єкт готовий на 100 %", – каже Олег Войчак.

Суспільне Волинь Олег Войчак

Зі слів Олега Войчака, недоліків у будівництві школи немає.

"Підтоплення – це є проблема, яка виникла не знаю у зв'язку з чим. Ми, як будівельна організація, даємо гарантію на свої роботи, якщо це є наша вина, ми її виправляємо", – додав керівник "Олицького агробуду".

Суспільне Волинь Вода у підвальному приміщенні школи

Що відбувається у школі за день до відкриття

Батьки школярів і працівники школи 17 січня наводили лад у приміщеннях. Прибиральниці Ніна Боровицька та Людмила Фень кажуть: роботи було багато.

Суспільне Волинь

У переддень офіційного відкриття у приміщеннях розфарбовують стіни, завершують облаштовувати кабінети школярів та вчителів.

Що відомо

Будівництво школи в Башликах тривало з 2018-ого. Її планували відкрити на початку цього навчального року.

У липні 2021-го школу в селі Дубище закрили, а новий заклад – школу в селі Башлики – не добудували. Під час зустрічі батьків дітей із селищним головою вирішили навчання у школі таки залишити, поки не відкриють новий навчальний заклад у Башликах.

Станом на 31 серпня 2021-го школа-довгобуд у селі Башлики була готова більш як на 90 %. Для навчального закладу закупили меблі та обладнання. Об'єкт мали здати в експлуатацію у жовтні. До 15 жовтня діти в Башликах навчалися в старій школі, а у другій чверті – у новому закладі.

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