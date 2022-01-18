У Дніпрі перевірили, як розчищають сніг біля крамниць

У Дніпрі інспектори з благоустрою перевірили, як підприємці розчищають від снігу територію біля крамниць, що на площі Старомостовій. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Незначні порушення виявили біля однієї з аптек та кав`ярні, обійшлися зауваженнями. Працівники одразу вийшли на прибирання.

"Це одна з найжвавіших точок у середмісті, дуже великий потік людей, тому вийшли на перевірку. На ділянці площі Старомостової обійшлися тільки зауваженнями. Загалом, якщо виявили значне порушення, інспектори спочатку виписують припис та дають час на усунення недоліків", – розповів представник відділу контролю благоустрою Дніпровської міської ради Дмитро Гомілко.

За його словами, якщо порушення у закладі виявлено повторно, складається адміністративний протокол, після чого розмір штрафу визначає комісія - від 850 до 1 700 гривень.

Інспектор додав, у 2021 році склали 94 протоколи та виписали 538 приписів щодо неприбраної від снігу прилеглої території.

За словами головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антона Андрієнка, у Дніпрі для ліквідації наслідків негоди з 7 години ранку 18 січня працює 91 одиниця техніки, зокрема 17 мінімашин для прибирання тротуарів, а також 16 бригад дорожніх робітників. Станом на 15 годину висипано понад 1 800 тонн протиожеледних сумішей.

Читайте також

- У Дніпрі наслідки негоди ліквідовують понад 90 спецмашин

- Невеликий сніг та ожеледиця. Якою буде погода на Дніпропетровщині на початку тижня

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро