У МОЗ пояснили, як визначатимуть розмір підвищення зарплатні медиків

Підвищення зарплатні, передбачене Кабінетом міністром, торкнеться всіх медиків державних та комунальних закладів охорони здоров'я, однак сума залежатиме від кваліфікації.

"Базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я", — пояснили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я.

Натомість базова заробітна плата не менше ніж 13 500 гривень виплачуватиметься медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту:

фаховий молодший бакалавр;

фахівець з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, (раніше – середня спеціальна освіта);

перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти;

магістр з медсестринства.

"Дана постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою", — наголосили у міністерстві.

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