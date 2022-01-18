На Одещині порт "Чорноморськ" виставив на продаж 10 суден

Державне підприємство "Морський торгівельний порт "Чорноморськ" виставив на продаж десяток плавзасобів за 8,6 млн грн. Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, порт продає морські буксири "Труженик" та "Михаил Добров", катери "Заря", пасажирські судна "Зенит" та "Одеський піонер", пасажирський катер "Рейдовий-8", плавкран «ПК-151», танкера "Радужний", плавпричал "Танкер УДП-012" та "ПРП-52-МС-1". Відповідно до технічних характеристик, плавзасоби потребують капітального ремонту, заміни та встановлення деталей.

Аукціон оголосили 18 січня, пропозиції прийматимуть до 7 лютого, торги проведуть наступного дня.

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