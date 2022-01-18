За даними Міністерства енергетики, з початком опалювального сезону запаси вугілля на складах державних і приватних теплоелектростанцій зросли на 26%. На 32% зросли запаси вугілля на складах державних ТЕС впродовж опалювального сезону, а приріст запасів приватної генерації протягом ОЗП склав 25%.

За рахунок чого зросли запаси вугілля та що чекає на енергоринок в ефірі Українського радіо розповів гендиректор Центр дослідження енергетики Олександр Харченко.

Чому зросли запаси вугілля?

Зараз вугілля трохи більше, ніж було минулого року в цей же час. З одного боку, це добре, і та кількість, яка є зараз, є абсолютно робочою, тобто немає критичних показників. Щобільше, дуже великі зусилля продовжують спрямовуватись на закупівлю додаткових обсягів вугілля, зокрема морем, тому що Україна все ще потребує імпорту вугілля, але на ринку вугілля у світі ситуація більш-менш прийшла до норми і, на відміну від вересня та жовтня, коли, дійсно, були божевільні ціни і вугілля було недоступне, зараз все коректно і вугілля достатньо.

Зараз вугілля трохи більше, ніж було минулого року в цей же час. З одного боку, це добре, і та кількість, яка є зараз, є абсолютно робочою, тобто немає критичних показників. Щобільше, дуже великі зусилля продовжують спрямовуватись на закупівлю додаткових обсягів вугілля, зокрема морем, тому що Україна все ще потребує імпорту вугілля, але на ринку вугілля у світі ситуація більш-менш прийшла до норми і, на відміну від вересня та жовтня, коли, дійсно, були божевільні ціни і вугілля було недоступне, зараз все коректно і вугілля достатньо.

Чому виникла криза в енергетиці наприкінці листопада 2021 року?

Насправді більше було політичної паніки і проблем, ніж розуміння, що, дійсно, є проблеми і є криза. Так, була дуже важка ситуація у світі. Китай підняв всі ринки, "Газпром" підняв ринок газу в Європі до абсолютно божевільних цифр, і вони все ще зберігаються, коли на ринку тисяча доларів за тисячу кубометрів газу.

Але при цьому українська енергосистема нарешті почала використовувати той резерв, який мала використовувати постійно, але через певні політичні лобістські причини не використовувала. Цей резерв ― атомна енергетика. Бо коли наші атомні енергостанції працюють з належною якістю та навантаженням, чого не було багато років, то вони просто зменшують потребу у вугіллі, зменшують потребу спалювати вугілля, яке шкодить екології, яке є дорогим і фактично контролюється олігархом, тому, на мою думку, цей сезон демонструє, як може працювати енергосистема України, якщо головний фокус в її роботі буду робитися не на спалювання вугілля, а на роботі ядерної складової енергетичного комплексу. І мені здається, що результати цього перефокусування зараз показують позитивні підсумки і що так і треба.

Як українська енергосистема може працювати у поєднанні з системою Європейського Союзу?

Я впевнений, що всі тестові режими споживач не відчує жодним чином, тому що я сподіваюсь, що вони пройдуть в штатному режимі і ми до них готуємо енергетичну галузь. Я вірю, що все пройде абсолютно спокійно і споживачі не відчують жодних наслідків.

Ми дуже ефективно працюємо в цьому напрямку, і якщо не станеться якихось негативних див, то у 2023 році або навіть наприкінці 2022 року ми почнемо працювати з європейцями у синхроні. Для того треба пройти тести, остаточне полагодження деяких технічних моментів, але все реалізується в робочому режимі, і я вірю, що за графіком це буде зроблено. При цьому Україна залишиться окремою країною.

Синхронізація впливає на безпеку споживання, тобто допомагає більш якісно постачати електрику у співпраці з європейськими енергомережами, щоб частота та напруга були стабільними. Тому з точки зору якості український споживач виграє. Щодо цін, то Україна є самостійною країною, і як вона буде до того підходити, так воно і буде. Інша справа, що в Україні повністю викривлена і все ще пострадянська ситуація з тарифами та цінами на енергоносії та комунальні послуги, яку треба виправляти, але це абсолютно окрема розмова, і до синхронізації вона не має жодного відношення.

Якими будуть тарифи на опалення до кінця сезону?

Я не бачу жодних підстав для того, щоб до кінця сезону змінювались ціни. Я не бачу жодних рухів у цьому напрямку. Мені здається, що немає підстав для того, щоб ціни на опалення в масштабах країни змінювались. Щодо ситуації регіональному рівні, то я не можу відповідати за кожне містечко і що вирішить кожна міська рада. Тому ціни, мабуть, можуть змінюватись, але це справа місцевої влади.

Про ймовірність віялових відключень

Віялові відключення ― це відключення споживачів, коли в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб поставити їм електрику. 2022 року так само як і 2021 року таких випадків в енергосистемі України не траплялось. І я щиро вірю, що й не трапиться, тому що підстав для цього я не бачу.

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