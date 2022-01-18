У Херсоні водоканал відновив відключення боржників

Херсонський водоканал відновив відключення боржників від послуг з водопостачання та водовідведення. Поки область була у "червоній" карантинній зоні такі роботи підприємством не проводились. Відключення боржників відбувається щоденно, сказала начальниця відділу по роботі з боржниками Алла Ткаченко.

Власники одного з херсонських будинків заборгували 24 тисячі гривень за водопостачання, говорить Алла Ткаченко. Бригада водоканалу тут проводить відключення послуг централізованого водопостачання. Господарі будинку до працівників водоканалу не вийшли.

"З цим споживачем була проведена претензійна робота. Йому було повідомлено про заборгованість смс-відправкою, телефоном, було вручено вимогу на оплату заборгованості, а також попередження про відключення", - розповіла начальниця відділу по роботі з боржниками КП "Херсонводоканал".

Якщо після відключення від послуг людина не сплачує борг, документи передаються до суду. Послугу можна буде поновити у будь-який момент, додає Алла Ткаченко. За її словами, поновлення послуг відбудеться тільки після повної оплати заборгованості або укладання договору на поетапне погашення боргу, а також сплати рахунків за відключення та підключення.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Вартість робіт з відключення та підключення у приватному секторі та у багатоповерхівках відрізняється – близько 2-х тисяч має сплатити власник цього будинку. Якщо ж це багатоповерховий будинок, сума - близько 4-х тисяч, розповіла Алла Ткаченко. У цьому приватному будинку господар також не вийшов до працівників водоканалу. Тут заборгованість 3 тисячі грн, говорить начальниця служби обліку та реалізації послуг Олена Горова.

"Це вже не перше відключення цього споживача. Його відключали і раніше за заборгованість. Він попереджений належним чином про відключення. Але не вжив ніяких заходів щодо погашення заборгованості. Наразі бригада виконує відключення у колодязі шляхом роз`єднання водопровідних труб, встановлення заглушки та накладанням пломби на цю заглушку", - каже начальниця служби обліку та реалізації послуг КП "Херсонводоканал".

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Приводом для відключення - несплата за послуги за 3 місяці, говорить Олена Горова. Інша бригада сьогодні працювала у багатоповерхівці. Тут відключають не від водопостачання, а від водовідведення. Роботи проводяться на даху. Через каналізаційний стояк встановлюють блокуючий пристрій, розповів інженер підприємства Андрій Калнауз.

"З горища заводимо на потрібний поверх та блокуємо водовідвід споживача туалетний. Блокуючий пристрій встановлюється лише на споживача, який має заборгованість", - каже інженер.

За словами Олени Горової найбільшим неплатником у Херсоні зараз є родина, яка заборгувала водоканалу понад 100 тисяч грн.