8 гривень — таку суму з 18 січня сплачують у Мукачеві за проїзд громадським транспортом. Рішення про збільшення вартості на гривню ухвалили у міськраді 11 січня, — повідомив речник Владислав Микита. Новий тариф діє у всіх автобусах, які курсують на міських маршрутах.

Марія живе в Мукачівському район, щотижня приїжджає до Мукачева, а там уже користується громадським транспортом.

"Завжди користуюся. Те, що дорожчає все, не тільки транспорт, дорожчає все. Як ставлюся? Та негативно. Я пенсіонер, то уявіть собі, мінімальна пенсія і як жити пенсіонерам, га?", — сказала жінка.

Суспільне Закарпаття

Щодня автобусом на роботу їздить Віта Куруц. До підвищення ціни на проїзд також ставиться негативно: "Зарплати на місці, а проїзд подорожчав, як на сільські, так і міські автобуси".

Жінка додала: про підняття ціни на проїзд попередження не було.

Три-чотири рази у день їздить автобусами Дмитро Якубич. Змін, каже, не відчув: "То тільки одна гривня. Зараз на все ціни ростуть. Одна гривня туди – одна гривня сюди, то без різниці".

Рішення збільшити ціну на проїзд автобусом в Мукачеві прийняли ще в 2021 році, – розповідає начальник управління міського господарства Мукачівської міськради Андрій Блінов.

Суспільне Закарпаття

"Оскільки це процедурне питання, воно виноситься на обговорення на комісії, то вже пройшли всі обговорення і комісії, — пояснив він. — Це було звернення від перевізників, тому що вже і мінімальна заробітна плата кілька разів змінювалася впродовж року, паливно-мастильні матеріали подорожчали. З цим питанням вони вже виходили більше року. Просили взагалі збільшити до 10 гривень, тому розуміючи всі ситуації, які зараз існують в країні, і в місті, тому комісія прийняла рішення підняти до 8 гривень».

Тариф 7 гривень за проїзд у Мукачеві був з січня 2021 року до 17 січня цього року.

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