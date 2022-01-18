У справі щодо пожежі у будинку дворянського зібрання у Полтаві повідомили про підозри. Про це під час брифінгу 18 січня повідомив керівник обласної прокуратури Антон Столітній.

Дві підозри у справі пожежі в історичній будівлі Полтави повідомили заочно. В умисному підпалі будинку дворянського зібрання підозрюють 27-річного полтавця, якого мертвим знайшли у приміщенні після загорання, розповів керівник обласної прокуратури.

Про підозру також повідомили директору підприємства "Старнайт", яке було власником прибудов біля історичної будівлі. Це зробили також заочно, бо його місце перебування прокуратурі невідоме.

"Ми висунули підозру за двома статтями. 382-га стаття Кримінального кодексу України – це "Невиконання рішення суду", оскільки були три рішення суду про зніс незаконної прибудови. І за частиною другою статті 270 Кримінального кодексу України "Порушення вимог пожежної або техногенної безпеки", – розповів керівник обласної прокуратури Антон Столітній.

За це передбачено від штрафу до позбавлення волі на строк до 8 років.

Згідно із держреєстром юридичних осіб, власниками "Старнайту" є Олександр Калуцький та Сергій Гонтовий, а керівник – Олег Устименко. Із двома останніми Суспільне намагається зв’язатися. А Олександр Калуцький із кореспондентами спілкуватися відмовився.

фото: Суспільне Полтава Будинок дворянського зібрання у Полтаві

Що відомо

Пам’ятку архітектури національного значення спорудили 1810-го року. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го.

Понад пів століття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім – магазин побутової хімії та заклади харчування.

Займання у будівлі виникло 9 грудня 2020-го року близько 4-ї години ранку. Понад сотня рятувальників гасили вогонь 9 годин, а потім ще пів доби – тління.

У приміщенні під час гасіння вогню рятувальники знайшли мертвим 27-річного полтавця. Його зняли на відео камери спостереження в одному із закладів, що був розташований у будівлі. На відео він розкидав речі та ламав техніку.

У вересні 2021-го року у будівлі виконували протиаварійні роботи – виносили сміття та залишки конструкцій після пожежі. Після протиаварійних та консерваційних робіт будівлю мають передати із власності громади на баланс області для реставрації.

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