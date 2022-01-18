У Миргороді споруджують новий музей

На Полтавщині облаштовують музей козацького побуту. На території збудували кілька споруд, привезли салютні гармати та збирають інші експонати. Це роблять представники товариства «Миргородський полк українського козацтва», про це Суспільному повідомив його отаман Микола Коваленко.

У центрі міста Миргород 14 соток землі відгородили парканом. За ним – світлиця, млин, капличка та інші будівлі. Це експонати нового музею.

"Повна його назва – етнографічний музей під відкритим небом козацького побуту «Козацький стан». Розбудова йшла силами активістів козацької громади. Козаки по суботах, по неділях, інколи серед тижня приходили, розбудовували", – каже Микола Коваленко.

Фото: Суспільне Полтава Об'єкти на території музею

Почали будівництво близько трьох років тому. До нього долучився і полковий гармаш товариства «Миргородський полк українського козацтва» Сергій Остріжний.

"Козаки віруючі були люди. У кожному козацькому стані є своє церква. Це – наша капличка. Ми її побудували десь 1,5 роки тому, все своїми руками. Ви можете зайти, подивитися. Є престол, але ще воно не готове", – говорить Сергій Остріжний.

У цьому комплексі відвідувачів ознайомлюватимуть із побутом козаків. Для цього мають, зокрема, салютні гармати.

Фото: Суспільне Полтава Експонати на території музею

Виконують роботи за рахунок грантів та грошей благодійників. Нині витратили приблизно 300 тисяч гривень, які отримали за перемоги у міських проєктах, а ще близько 60 тисяч зібрали самостійно, каже Микола Коваленко.

"Практично всі (гроші – ред.) були використані на пиломатеріали. 2017-го року ми брали участь у «Громадському бюджеті», ми виграли грант тоді 200 тисяч (гривень – ред.). Для нас це були величезні кошти. Ми виграли декілька разів гранти «Місто активних громадян» – це 30 тисяч (гривень – ред.)", – додає отаман товариства «Миргородський полк українського козацтва» Микола Коваленко.

Фото: Суспільне Полтава Музей із середини

Приміщення у комплексі звели так, аби вони були схожі на старовинні. Кожне будували без проєктів, цим керував член товариства «Миргородський полк українського козацтва» Сергій Литвин.

"Старався я їх розмістити, щоб вони були, як в ансамблі, грали. Капличка, млин, козацька світлиця, курені, – щоб вони грали ансамблем. Ще, думаю, тут криниця буде. Кухня для козаків, де варитимуться кулеші, більше упорядкувати, тином більше обплести, під український стиль зробити", – говорить Сергій Литвин.

Нині комплекс готовий приблизно на 90%, говорить Микола Коваленко.

"Десь перед Новим роком, а це 26 грудня, ми закрили всі роботи. Практично законсервували. Тому що негода, погода стрімко міняється. І я надіюся, що десь як тільки потепліє, буде плюсова температура, а це у квітні, ми зможемо тут працювати",– додає отаман Микола Коваленко.

За словами Миколи Коваленка, відкрити музей планують влітку цього року.

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