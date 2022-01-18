20 січня у зв'язку з ремонтними роботами не буде світла на 32 вулицях Одеси. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, електроенергії не буде:

З 08:00 до 17:00

1-й Дачний провулок, 4, 5, 6, 7, 10, корп.1, корп.11, корп.2, корп.3, корп.5, 12, корп.8, корп.9, 10/, корп.12, корп.4 , корп.7, 10/1, 10а, корп.6

1-й Український провулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9а, 5а, 6а

1-й Кришталевий провулок, 4б, 8Б

2-й провулок Костанді, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А

2-й Український провулок, 1, 2

Бернардацці вулиця, 8, 8/, корп.1

Ванний провулок, 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 13А, 3А, 20/, 22, корп.17, 8/, корп.10, 5а, корп.2, корп.7, 8А, 9/, корп.1, 9а, 3/, 14а, 14Б, 14В, 9е, 16а, корп.12, 18а, 23, корп.15

Гаршина вулиця, 1, 18Г, 1а*, 1б, 1в, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7Б, 7б/, корп.1, 7В, 7Г, 7Е, 7Н, 8а, 9, корп.20, корп.25, 9.15, 9/, корп.16, корп.21, корп.31, корп.4, корп.6, 1а, 9Д, 9дача, корп.22, 10, 11, 11-22 , 11/, корп.17, корп.9, 11/12, 11б, 11в, 11д, 11ж, 12, 12/1, 13/, корп.2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18 , 18/, 18а, 18б, корп.3, 9В

Дачна вулиця, 3А, 6, 6/, корп.13, корп.6, корп.9, 6/11, 6/4, 6а, 6б, 7, 7а, 10/4, корп.7, корп.5, 10/, корп.10, 8, 9, 10, 12

Дачний провулок, 8а

Китобійна вулиця, 77, 77в

Кордонний провулок, 3

Костанді вулиця, 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, корп.19, корп. 20, корп.21, корп.32, корп.33, 5/13, 5/15, 5/20, корп.1, 5/4, 5/5, 5А, корп.7, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 25, корп.22, 7/, корп.29, корп.39, корп.41, корп.5, 9-11, корп.6, корп.9, 2А, корп.2, корп.3 , 8/8, 2Г, 10А, 10Б, 10В, 3/3, 12/, 12А, 3а, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 3Б, 14/, корп.23, корп .26, корп.4, 14/1, 14/А, 14В, 14Ж, 14уч, 3В, 15/Б, 15А, 15В, 3г, 3Д, 17А, 17В, 3Е, 18А, 18Б, 18В, 3 .24, 20А, 5/, 22а, корп.11, 23А, корп.12, 24б, 24г

Купріна вулиця, 9а

Літній провулок, 1, корп.20, 2, 2/9, 2/, корп.14, 2/11, 2/21, 2/24, 5, корп.5, 5/13А, 5/29, 1/, 1/ 5, корп.16, корп.22, корп.7, 2/20, 5/, 5/13

Львівська вулиця, 1, 28а, корп.10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, корп.1

Ляпідівського вулиця, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 3Б, 16, корп.2, корп.9, 4А, 4б, 4в, 4В, корп.1, 4Д

провулок Гаршина, 3, 22Б, корп.9, 5, 5/, корп.14, корп.2, корп.25, корп.3, 5/7, 5а, 3/, корп.5, 7/5, 16, 16а, 18, 20, 20А, 20б, корп.1, 22а, 7

Приморський бульвар, 1, 3, 3/, корп.9, 4/, корп.7, 11, 15

Толбухіна вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 7/, 7А, 25, 2А, корп.99 , 1а, 10в, 10д, 3а, 1Б, 12а, 4б, 1в, 16/, корп.3, 16а, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 5а, 5б, 18а, корп.102, 6, 1г, 23А, 10а

Фонтанська дорога, 71/2, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 125, 141, 5 165, 165., 42а, 85б, 85в, 46а, 85Д, 85ж, 71Г, 171, 58/, 89/В, 62/2, 89Г, 74Б, 76/, корп.10, корп.100, корп. , корп.104, корп.106, корп.107, корп.109, корп.11, корп.110, корп.112, корп.116, корп.117, корп.12, корп.14, корп.15, корп. .16, корп.17, корп.18, корп.19, корп.20, корп.21, корп.22, корп.23, корп.24, корп.25, корп.26, корп.27, корп.28 , корп.29, корп.30, корп.31, корп.32, корп.33, корп.35, корп.36, корп.38, корп.4, корп.40, корп.41, корп.44, корп. .45, корп.46, корп.47, корп.48, корп.49, корп.50, корп.52, корп.53, корп.54, корп.55, корп.56, корп.57, корп.58 , корп.59, корп.60, корп.61, корп.62, 71/8А, корп.64, корп.66, корп.67, корп.68, корп.70, корп.72, корп.73, корп. .74, корп.76, корп.78, корп.8, корп.80, корп.81, корп.82, корп.83, корп.84, корп.86, корп.87, корп.89, корп.9, корп.91, корп.94, корп.95, корп.96, корп.98, корп.99, 76/23, 76/56, 76/60, 76/74, 76/75 А, 76 /79, 76діл.7, 76уч, корп.93, 91а, 78/, 78уч., корп.13, корп.69, 82А, 82а/, корп.6, 84/, 85А, 95/, 86/, 86 /10, 86/3, 86Б, 86діл.3, 86уч, 86уч., 87А, корп.1, 88А, корп.2, 92/, 92/94, 95/5, 96а, 96б, корп.3, 98 /, 98г, 98д, корп.5, 100А, 101/1, 95/3а, 95/5-, 104А, 104б, корп.7, 106/, корп.34, корп.39, 106/30, 106Б, 95а, 95А/1, 109а, 95б, 95Д, 114а, 91а, 91а, 194а 83А/3, 83б, 151/, 151/28, 151уч., 36А, 155/, 155/1

Кришталева вулиця, 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10

Кришталевий провулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Квіткова вулиця, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, корп.80, 46/, 7/, 10а, 49/, корп.64, 23/, корп.76, 56а/, корп.70 , 25/, корп.77, корп.86, 13/, корп.83, 34/, 63/57, корп.39, корп.56, 66а, 67/, корп.55, корп.87, корп.68 , 41/, 87/, корп.5, 36а, 2а, 3/, корп.88, 36б, 11/, корп.84, 63, 39/, корп.69 , 19/, 33/, корп.72, 40/, корп.31, 65, 71, 73, 75, 79

З 09:00 до 19:00

Академіка Ясинівського вулиця, 16

Олександра Кутузакія вулиця, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 24, 42

Майстерня вулиця, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Обсерваторний провулок, 1, 3, 5, 9

Розкидайлівська вулиця, 16, 30

Різівська вулиця, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28

Південна вулиця, 13, 15, 15а, 15б, 16, 18, 20, 22, 48

З 09:00 до 17:00

Педагогічна вулиця, 22, 24

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