Кращий у порівнянні з іншими трамваями і важчий для міських колій — тестування вагону швейцарської фірми Stadler у Харкові завершили восени, грошей на його закупівлю не закладали.

Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільного 18 січня повідомив директор Департаменту інфраструктури Харківської міськради Сергій Дульфан.

За його словами, тестування під наглядом представників комунальних підприємств "Жовтневе трамвайне депо", "Міськелектротранссервіс" та ЗАТ "Штадлер Мінськ" тривало до 31 жовтня 2021 року.

"Трамвайний вагон STADLER B85300M має три секції та три ходових візка, має порожню вагу 37,7 т, а масу при номінальній завантаженості до 50 т, що значно перевищує масу рухомого складу, який на теперішній час експлуатується у м. Харкові. Крім того, даний тип рухомого складу має сучасне електронне обладнання, критичне до режимів руху, технічного стану і профілю трамвайних колій, що передбачає підвищені вимоги до колійного господарства", — йдеться у відповіді на запит.

Суспільне Харків Фрагмент відповіді на запит Суспільного

"Випробування визначили поліпшені динамічні характеристики трамвайного вагону STADLER B85300M в порівнянні з рухомим складом, який експлуатується на теперішній час в м. Харкові, при проходженні кривих ділянок колії різних радіусів (від 18 м), а також ухилів, які віднесені до важкого профілю колії (від 30%), зауважень до технічних, конструктивних і експлуатаційних елементів вагону не виявлено", — зазначено у документі.

У бюджеті міста грошей на закупівлю вагону швейцарського виробництва не передбачили. Про яку суму могло йтися, директор департаменту не уточнив.

"Щодо закупівлі трамваїв повідомляємо, що бюджетом Харківської міської територіальної громади на теперішній час кошти на відповідні заходи не передбачені. У разі виділення коштів закупівля рухомого складу буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства України", — сказано у відповіді.

Що відомо