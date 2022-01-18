У Тернополі організували вечір, присвячений пам’яті оунівця Ярослава Стецька

Вечір-портрет “Ярослав Стецько: Великий Українець з Тернопілля” організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Історик Святослав Липовецький розповів учням Української гімназії ім. І. Франка про першого заступника провідника ОУН-Б Ярослава Стецька. Про це повідомила заступниця директорки бібліотеки Надія Чайківська.
За її словами, захід присвятили 110-ій річниці народження Ярослава Стецька.
"Також ми організували цей захід, оскільки 2022-ий на Тернопільщині – оголошений роком Ярослава Стецька. На зустріч з істориком ми запросили десятикласників Української гімназії ім. Івана Франка, адже саме у цьому закладі навчався оунівець", – каже Надія Чайківська.
Розповісти дітям про Ярослава Стецька, бібліотекарі запросили історика Святослава Липовецького, оскільки він досліджував життєвий шлях оунівця.
"Я розповідав гімназистам про те, що Ярослав Стецько у 1930-их роках був одним з наймолодших ідеологів ОУН, за що відбував ув’язнення. Під час допитів, більше 5 діб без сну він просидів на стільці без спинки. Його садили то біля розпаленої печі, то біля відчиненого вікна. Коли він засинав під час допиту – його били і обливали холодною водою. Він відчував, що нерви постійно напружені. Біль у кістках ніг постійно збільшувався. Це було дуже складне випробування. Стецьку присудили 5 років тюрми. Оскільки він не зламався під час допитів, провід ОУН доручив йому в тюрмі проводити суд над товаришами, які пішли на співпрацю зі слідством", – каже Святослав Липовецький.
Також історик розповів дітям, що на початку 1940-их років Ярослав Стецько проголосив у Львові Акт відновлення державності.
"Через дев'ять днів після проголошення "Акту", німці арештували Бандеру і Стецька. Більшість воєнного часу вони провели у концтаборі Заксенгаузен. Там перебувало і багато "важливих в'язнів" – від керівника польської Армії Крайової Стефана Ровецького до сина Йосипа Сталіна – Якова Джугашвілі. Лідерів ОУН утримували в спеціальній в'язниці на території табору Целленбау. Тоді Стецько відмовився носити табірний одяг. За це два тижні його тримали в камері в самій білизні. Врешті, керівники гестапо дозволили в'язневі носити власний костюм. А після війни Ярослав Стецько об'єднав проти більшовиків українців, грузинів і в'єтнамців. Це був Антибільшовицький блок народів", – розповідає Святослав Липовецький.
Захід тривав приблизно годину.
"Зустріч відбулася у формі діалогу, діти запитували історика усе, що їх цікавило про життя і діяльність Ярослава Стецька", – каже Надія Чайківська.
Також у бібліотеці представили виставку літератури про Ярослава Стецька.
Що відомо
- У Великому Глибочку на Тернопільщині зберігають вишиту сорочку провідника ОУН Ярослава Стецька