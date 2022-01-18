У Тернополі організували вечір, присвячений пам’яті оунівця Ярослава Стецька

Вечір-портрет “Ярослав Стецько: Великий Українець з Тернопілля” організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Історик Святослав Липовецький розповів учням Української гімназії ім. І. Франка про першого заступника провідника ОУН-Б Ярослава Стецька. Про це повідомила заступниця директорки бібліотеки Надія Чайківська.

За її словами, захід присвятили 110-ій річниці народження Ярослава Стецька.

"Також ми організували цей захід, оскільки 2022-ий на Тернопільщині – оголошений роком Ярослава Стецька. На зустріч з істориком ми запросили десятикласників Української гімназії ім. Івана Франка, адже саме у цьому закладі навчався оунівець", – каже Надія Чайківська.

Тернопільська бібліотека для дітей Вечір, присвячений пам’яті оунівця Ярослава Стецька

Розповісти дітям про Ярослава Стецька, бібліотекарі запросили історика Святослава Липовецького, оскільки він досліджував життєвий шлях оунівця.

"Я розповідав гімназистам про те, що Ярослав Стецько у 1930-их роках був одним з наймолодших ідеологів ОУН, за що відбував ув’язнення. Під час допитів, більше 5 діб без сну він просидів на стільці без спинки. Його садили то біля розпаленої печі, то біля відчиненого вікна. Коли він засинав під час допиту – його били і обливали холодною водою. Він відчував, що нерви постійно напружені. Біль у кістках ніг постійно збільшувався. Це було дуже складне випробування. Стецьку присудили 5 років тюрми. Оскільки він не зламався під час допитів, провід ОУН доручив йому в тюрмі проводити суд над товаришами, які пішли на співпрацю зі слідством", – каже Святослав Липовецький.

Також історик розповів дітям, що на початку 1940-их років Ярослав Стецько проголосив у Львові Акт відновлення державності.

"Через дев'ять днів після проголошення "Акту", німці арештували Бандеру і Стецька. Більшість воєнного часу вони провели у концтаборі Заксенгаузен. Там перебувало і багато "важливих в'язнів" – від керівника польської Армії Крайової Стефана Ровецького до сина Йосипа Сталіна – Якова Джугашвілі. Лідерів ОУН утримували в спеціальній в'язниці на території табору Целленбау. Тоді Стецько відмовився носити табірний одяг. За це два тижні його тримали в камері в самій білизні. Врешті, керівники гестапо дозволили в'язневі носити власний костюм. А після війни Ярослав Стецько об'єднав проти більшовиків українців, грузинів і в'єтнамців. Це був Антибільшовицький блок народів", – розповідає Святослав Липовецький.

Захід тривав приблизно годину.

"Зустріч відбулася у формі діалогу, діти запитували історика усе, що їх цікавило про життя і діяльність Ярослава Стецька", – каже Надія Чайківська.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей У Тернополі організували вечір, присвячений пам’яті оунівця Ярослава Стецька

Також у бібліотеці представили виставку літератури про Ярослава Стецька.

Що відомо