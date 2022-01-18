Замість однієї з найстаріших шкіл на Рівненщині планують будувати нову

У селі Колки на Рівненщині планують будувати нову школу. Повідомлення про виготовлення проєктно-кошторисної документації за прощеною процедурою опублікували 17 січня на порталі публічних закупівель ProZorro. У селі мають звести навчальний заклад на понад дві сотні учнів, а також садок. Теперішнє приміщення школи – одне й з найстаріших в області.

Що хочуть будувати

Новий навчальний заклад планують будувати на вулиці Центральній у селі Колки Дубровицької тергромади – там, де діє стара школа. Відділ освіти Дубровицької міськради готовий витратити 1,495 млн грн на проєкт будівлі. Згідно з завданнями для проєктувальників, у селі мають звести заклад загальної середньої освіти на 246 учнів та заклад дошкільної освіти на 70 дітей.

У школі передбачають чотири класи початкової школи, кожен – на 24 учні, та п'ять класів, наповнюваністю 30 учнів кожен.

У дитсадку планують чотири групи: ясельна – на 15 місць, інклюзивна – на 15 місць та дві різновікові групи, на 20 місць кожна.

У новому навчальному закладі передбачили:

навчальні приміщення;

інклюзивний клас, інклюзивно-ресурсну кімнату;

майстерні з обробки металу, деревини, обробки тканини, кулінарії, електротехнічних робіт;

фізкультурно-спортивні приміщення, один фізкультурно-спортивний зал;

клубно-видовищні приміщення, актовий зал на половину контингенту учнів;

приміщення харчування, де в обідньому залі їдальні розрахувати одне місце на трьох учнів;

приміщення медобслуговування;

адміністративно-службові приміщення;

допоміжні та підсобні приміщення.

Будівля школи з садочком має бути двоповерховою. У її частині проєктанти мають передбачити підвал під протирадіаційне укриття та підсобки. Спроєктувати повинні також будівлю гаража для шкільного автобуса та господарського складу. Збудувати це хочуть у дві черги. Дитсадок хочуть ввести в експлуатацію у другій черзі.

Проєктанти повинні подати свої позиції до 26 січня, а сам проєкт розробити до 31 грудня 2022 року.

У яких умовах зараз навчаються учні

У грудні 2021 Суспільне розповідало, що батьки та працівники Колківської школи нарікали на аварійність трьох із п'яти корпусів навчального закладу. У школі лише два внутрішні туалети, підлога та стеля просідають, а обігрівають приміщення з допомогою пічного опалення.

Суспільне Рівне

У школі працює 46 вчителів та навчається 252 дитини із сіл Колки, Порубка та Заслуччя. На території школи знаходиться п'ять корпусів, у яких 15 класів. Обігрівають приміщення 28 пічками.

Репортаж Суспільного про стан школи у Колках

З п'яти корпусів лише у двох є внутрішні туалети. Теплої води немає, лише у санвузлі корпусу №1 є бойлер, – розповідав директор школи. Їдальня знаходиться у приміщенні 1973 року побудови. За потреби її трансформують в актову залу. Корпус знаходиться в аварійному стані: із трьох сторін будівлі утворилися тріщини, одну з них довелося підперти, аби будівля не розвалилася.

Суспільне Рівне

У грудні 2021 року директор школи Петро Покидько розповідав, що збудувати нову школу у Колках обласні та районні чиновники обіцяли ще у 2006-му році.

У жовтні 2021 року в департаменті освіти області Суспільному відповіли, що в області таких проблемних приміщень налічується не більше десятка. Усе це планують виправляти у наступні роки з допомогою різних програм.

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