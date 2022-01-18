Сумський виконком ухвалив умови нового транспортного конкурсу. Що відомо

Сумський виконавчий комітет проголосував за ухвалення умов нового транспортного конкурсу: 12 – за, один – проти. Рішення ухвалили 18 січня, передає кореспондентка Суспільного Суми, яка була на засіданні виконкому.

Конкурс запланували на початок березня. Перелік маршрутів, які винесли на конкурс: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 50, 5, 52, 53, 55, 57, 61, 67, 26, 64А, 57А, 59, 59А, 156, 172.

В умовах конкурсу зокрема прописаний склад конкурсного комітету. Також, як розповів Суспільному начальник відділу транспорту Сумської міськради Сергій Яковенко, відділ транспорту отримав від виконкому протокольне доручення додали кілька умов. Серед них:

Встановлена система кондиціювання.

Обов'язкове прибирання та дезінфекція.

Пасажиромісткість автобусів від 23 до 40 людей залежно від маршруту.

"Внесення змін стосовно вимоги до двигунів автобусів євро-3 і роботи на маршрутах автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. Вимога євро-3 вона враховується при нарахуванні балів за надані транспортні засоби на конкурс і по транспортних засобах осіб з інвалідністю встановлена вимога до 50% від загальної кількості на маршруті, але не менше, ніж одна одиниця, щоб працювала на маршруті", – розповів начальник відділу транспорту Сумської міськради Сергій Яковенко.

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