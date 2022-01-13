У Сумах штрафуватимуть перевізників за використання без документів переобладнаних метанових установок на пропанові. За словами перевізників, у законний спосіб робити це дорого. Чому так – читайте далі.

Інну Ховзун кореспонденти Суспільного зустріли на автовокзалі. Вона чекала маршрутку до Білопілля. Жінка мешкає у сусідній Павлівці. Розповідає, що вже тиждень дістатися додому рейсовим автобусом неможливо – не їздять, бо не вигідно.

"Я зараз доїжджаю до Білопілля, я беру таксі, і їду на таксі. Вони не хочуть. Сказали, нам дорого. У нас, кажуть, газ подорожчав, все подорожчало, ми не хочемо їздити до вас на дальні села. Усі дальні села і це не тільки наше, а взагалі багато яких, від яких відмовилися зовсім, зняли маршрути з рейсів", – говорить Інна.

Також зі здорожчанням ціни на метан, на якому їздили приміські маршрутки зросла вартість проїзду. Водій автобусу Сергій Острога працює на маршруті Суми-Кранопілля. Автобус заправляє пропаном, бо метан втричі дорожчий. Ті, хто залишився на метані, говорять, що зменшилась кількість рейсів у двічі.

"Скоротили половину рейсів. Тому що не можуть заробити перевізники на паливо з подорожчанням газу", – говорить водій Віталій.

За несертифіковане газове обладнання встановлене на автобусах водіїв штрафуватимуть. Йдеться про 680 грн штрафу або позбавлення права керування від трьох до шести місяців або адміністративний арешт від п’яти до десяти діб. Також адміністративну відповідальність нестимуть механіки. Про це говорили 13 січня з перевізниками в обласній адміністрації.

"Таке переобладнання потрібно робити лише з відповідними спеціалістами, які дають погодження на таке переобладнання і відповідно перереєстрація у сервісних центрах МВС. При такому переобладнанні може виникнути багато проблем. Можуть бути наслідки. Якщо будуть наслідки з постраждалими або загиблими, тут уже буде кримінальна відповідальність, зокрема на перевізників, на осіб, які відповідають за технічний стан і випуск на лінію", – зазначив начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції м. Суми Ігор Буйвол.

Перевізник Олександр Купальний говорить, що перевізники зупинили свого часу вибір на "Рутах", саме через дешеві ціни на метан, на якому вони їздять.

"Метан був явно дешевший і по таких колгоспних сільських маршрутах можна було тільки на ньому витримати по отих дорогах", – каже Купальний.

За словами перевізників переобладнати один автобус вартує близько 27 тис. грн. А це задорого і потрібен час.

"Якщо ви плануєте перевірку, я хочу сказати, що протягом місяця документи нам ще будуть розраховувати для того, щоб переобладнати машину на пропан. Там потрібно буде зняти метан, встановити бензин, а потім встановити пропан і тільки з цими документами можна звертатися до МРЕО, буде подвійна перереєстрація", – пояснює представниця асоціації перевізників м. Суми Юлія Логвин.

На зустрічі 13 січня учасники домовилися підписати звернення до Кабміну, аби їм надали компенсацію на переоформлення документів.

А поки перевізники думають – продовжувати працювати далі або зовсім перестати їздити, у Сумах закрилися дві державні метанові автозаправки, розповів поза камерою начальник однієї з них Олександр Бєлаш. Усе через зростання ціни на метан та зменшення попиту на нього.