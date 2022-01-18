У пологовому будинку Полтави відкрили відділення для передчасно народжених дітей

У пологовому будинку Полтави відкрили відділення постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування новонароджених. Його створили на базі колишньої жіночої консультації. Про це Суспільному повідомила директорка установи Наталія Удовицька.

Відділення для передчасно народжених дітей у пологовому будинку Полтави почали створювали від осені 2020-го року. До цього немовлята із матерями перебували у післяпологовому відділенні, розповіла Наталія Удовицька. За її словами, це було незручно, бо ліжка потрібно було швидко звільняти для інших породіль. А дітей зі складними захворюваннями доводилось відвозити до міської дитячої лікарні. За словами Наталії Удовицької, відтепер надавати їм допомогу зможуть на місці.

фото: Суспільне Полтава Інкубатор для передчасно народжених дітей

Площа нового відділення – 500 метрів квадратних. У відділенні є десять ліжок для передчасно народжених дітей, а ще реанімаційний блок на чотири ліжка. Працюватимуть тут понад два десятки медпрацівників.

фото: Суспільне Полтава Палата у відділенні для передчасно народжених дітей

На ремонт та обладнання із бюджету громади спрямували майже 16,5 мільйонів гривень. Про це розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв.