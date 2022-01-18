У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 384 людей. Дев'ятеро мешканців області померли від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляють на сайту Сумської ОДА.
За добу 166 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 4 769 людей, що на 263 людини більше, ніж напередодні.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 778 людей, вакцинувалися бустерною дозою 515 осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 434 604 людини.
На Сумщині, за даними РНБО, на 27% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 31 людина. За добу підключили ще 2 людей.
Що відомо
- В області функціонує мережа підрозділів вакцинації: 147 пунктів щеплення, 34 мобільні бригади. Крім цього створено 21 центр масової вакцинації населення.
- Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.