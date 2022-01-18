У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 384 людей. Дев'ятеро мешканців області померли від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляють на сайту Сумської ОДА.

За добу 166 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 4 769 людей, що на 263 людини більше, ніж напередодні.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 778 людей, вакцинувалися бустерною дозою 515 осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 434 604 людини.

На Сумщині, за даними РНБО, на 27% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 31 людина. За добу підключили ще 2 людей.

Що відомо