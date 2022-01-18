За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 350 людей, 18 померли

За минулу добу 17 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 350 людям. 533 хворих одужали, 18 – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у місті Київ (972), далі йде Львівська область (870). На третьому місці за кількістю Харківська область (678).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворів 244 751 громадянин,

одужали 230 924 людини,

померли 5 658 хворих,

наразі хворіють 8 169 мешканців області.

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