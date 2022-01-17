Херсонка Валентина Івановськи створює в’язане взуття. Щоб займатися творчістю, жінці довелося змінити професію. Свою історію Валентина розповіла Суспільному.

Валентина Івановськи розповідає – раніше її професія не була пов’язана з мистецтвом, в’язане взуття майстриня створює близько двох років. За цей час зробила кілька десятків пар, скільки точно, не рахувала.

"У юні роки я в’язала, потім років 30 я не брала інструменти до рук. А роки три тому моя старша донька купила мені книгу для в’язання і пару спиць, і я почала в'язати. Звісно зараз інформаційного матеріалу досить багато в ютубі. І на інших ресурсах. І ось я в ютубі побачила в’язане взуття. Мене це дуже зацікавило, і я почала вивчати цю тематику", - каже майстриня.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Спочатку в’язала для себе та рідних, - розповідає жінка. Взуття Валентина створює за індивідуальними розмірами і це дозволяє розв'язувати проблеми з нестандартною формою стопи, фізичними особливостями, наприклад дуже високим підйомом. Сьогодні багато хто просить зв’язати взуття великого розміру.

"Є шишка на одному пальці, і шкіряне взуття підтирає. І цей палець не комфортно себе почуває. Я зв’язала собі, і я коли почала ходити, то зрозуміла – що все добре. Тобто я ходжу комфортно, мені ніщо не заважає", - каже жінка.

Валентина в’яже ночами, бо за біологічним ритмом сова, і додає, - ескізів не малює.

"Ці чобітки зв’язані – бавовна з віскозою. Але товстенька пряжа. Я дуже зручно зараз в них ходжу. В таких можна і влітку ходити, але можна зробити і відкриті. В мене є ажурні. На всі сезони, в тому числі і на зиму", - розповіла майстриня.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

На виготовлення однієї пари витрачає близько тижня. Говорить, однодумців знаходить в інтернеті, хоча в Україні тих, хто займається схожим мистецтвом не багато, зате такою технікою захоплюються жінки в Туреччині. Як говорить майстриня, кожна пара – це нова модель, нова творчість, коли бачиш свій результат, а він досить швидкий. Каже, тиждень десь треба готувати одну пару і це приносить задоволення.

Як розказала майстриня, ще не брала участі у конкурсах чи виставках, та хотіла б спробувати. Говорить, найголовніше, що приваблює у цьому виді творчості – можливість відчувати себе щасливою.