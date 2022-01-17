16 ведмедів залягли у зимову сплячку у Реабілітаційному центрі на Закарпатті

16 ведмедів залягли у сплячку у реабілітаційному центрі бурих ведмедів у Національному природному парку "Синевир". Про це повідомила Суспільному наукова співробітниця НПП "Синевир" Марина Дербак.

За її словами, ведмеді залягають у берлоги через цілодобові морози.

"В поточній зимі кількість ведмедів бурих, що залягли в зимову сплячку залежить чітко від температурного режиму, коли в навколишньому середовищі -7° С цілодобово, то простежується активне залягання ведмедів у барлоги", — повідомила Марина Дербак.

Зараз у реабілітаційному центрі доглядають за 31 ведмедем. 16 з них залягли у зимову сплячку.

Фото: НПП "Синевир" — Facebook

"Цієї зими до сну залягли Бубочка, Роза, Потап, Балушка, Маша, Джин, Балу, Ляля, Бася, Надя, Борька, Граф, Соня, Лола, Катя, Тимоша. На території Реабілітаційного центру працівники спорудили 24 штучні берлоги, але більшість ведмедів будують собі берлоги самостійно", — розповіа наукова співробітниця Нацпарку "Синевир".

Вона повідомила, що впадання ведмедів у зимову сплячку означає, що тварини повністю реабілітовані та добре вгодовані.

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